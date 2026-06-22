Eksplozija u katarskom gasnom postrojenju, incident "tehničke prirode", više od 50 povrijeđenih i oko 20 nestalih, Ras Lafan u martu bio meta iranske odmazde

Izvor: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia

Katarskske vlasti su objavile da su 54 osobe povrijeđene, a 18 ljudi se vode kao nestali nakon eksplozije u ključnom postrojenju za preradu tečnog prirodnog plina (LNG) u Ras Lafanu.

Kompanija "Katar enerdži" je saopštila da je incident tokom pokretanja operacija u tom industrijskom gradu sinoć uzrokovao eksploziju i požar u lokalnom gasnom postrojenju Barzan.

Vatrogasci su uspjeli da stave požar pod kontrolu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara je, pored objavljivanja podataka o povrijeđenima i nestalima, navelo da je eksploziju izazvao "incident tehničke prirode" i dodalo da nema curenja energenta koje bi predstavljalo prijetnju po javnu bezbjednost.

Video reportedly showing the moment of the explosion in the Ras Laffan Industrial City area of Qatar.pic.twitter.com/uWTP9Ef6fkhttps://t.co/V4XGXkJ65m — Clash Report (@clashreport)June 21, 2026

Navodi se su da međunarodni tim za potragu i spasavanje u Kataru, u saradnji sa civilnom zaštitom, sprovodi operacije potrage za nestalima.

"Katar enerdži" nije naveo je li eksplozija nanijela štetu na postrojenju koje služi za snabdijevanje gasom domaćeg tržišta.

QatarEnergy reports an explosion at the Barzan local gas supply facility in the LNG complex of Ras Laffan which processes the gas extracted from the North Dome.



Impact#geopostedat 25.903675,51.581105pic.twitter.com/A28D20PkIc



S:https://t.co/llv8osTirupic.twitter.com/VEKBEKcvdi — OSGINT (@posted_news)June 21, 2026

Očevidac koji je dao izjavu za Rojters rekao je da se snažna eksplozija čula u glavnom gradu Dohi, južno od postrojenja Ras Lafan.