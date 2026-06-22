Prvi krug pregovora između američkih i iranskih zvaničnika u Švajcarskoj završen je uz, kako navode posrednici, ohrabrujući napredak.

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Prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih zvaničnika u Švajcarskoj završen je u ponedeljak, saopštili su posrednici, nakon početka koji je obilježila objava Teherana da je ponovo zatvorio Ormuski moreuz, kao i ponovljene prijetnje Donalda Trampa da će obnoviti napade na Iran.

U zajedničkom saopštenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta ka konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je da je postignut "ohrabrujući napredak, uključujući uspostavljanje mehanizma za dalje tehničke razgovore".

Tehnički razgovori nastaviće se tokom ostatka sedmice u švajcarskom planinskom odmaralištu Birgenštok, koje je u katarskom vlasništvu, navodi se u saopštenju koje je objavilo Ministarstvo spoljnih poslova Katara.

Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje sukoba u Libanu i uspostavile komunikacionu liniju radi obezbjeđivanja bezbijednog prolaza trgovačkih brodova kroz sporni moreuz.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči objavio je na društvenim mrežama da je njegova zemlja obezbijedila izuzeća za izvoz nafte i petrohemijskih proizvoda, oslobađanje dijela zamrznute imovine, kao i pokretanje plana obnove i razvoja Irana.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens započeo je razgovore sa iranskim zvaničnicima u nedelju, na osnovu memoranduma o razumijevanju postignutog prošle sedmice, kojim je krhko primirje iz aprila produženo za najmanje dodatnih 60 dana.

Tramp je rekao da je pristao na memorandum o razumijevanju postignut prošle sedmice kako bi spriječio globalnu ekonomsku depresiju izazvanu visokim cijenama nafte zbog zatvaranja moreuza.

Cijene nafte tokom protekle sedmice pale su na najniže nivoe od početka rata 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. Nakon objavljivanja zajedničkog saopštenja, terminski ugovori za naftu Brent dodatno su pali za više od jednog dolara, na 79,44 dolara po barelu.

Pregovori dugo u noć?

Rojters navodi da su američki i iranski izvori dali različite prikaze razgovora. Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim, pozivajući se na dobro obaviješten izvor, navela je da je iranska delegacija odbila da se vrati u prostoriju za pregovore nakon što su Trampove prijetnje postale javne, iako su se poruke i dalje razmjenjivale preko pakistanskih i katarskih posrednika.

Prema istom izvoru, Iranci su poručili da početak pregovora o nuklearnim pitanjima zahtjeva sprovođenje drugih djelova memoranduma, uključujući oslobađanje zamrznute imovine i američka odobrenja za izvoz iranske nafte.

"Iranci nikada nisu otišli i još su ovde i pregovaraju duboko u noć. Razgovarali smo o Ormuskom moreuzu, Libanu, nuklearnim pitanjima i detaljima sprovođenja memoranduma, između ostalih tema", rekao je za Rojters američki diplomata uključen u razgovore.

Američki diplomata rekao je kasno u nedelju da su razgovori uključivali "razjašnjavanje nekih zbunjujućih poruka Irana o moreuzu i uspostavljanje mehanizama za sprečavanje sukoba kako bi Ormuski moreuz ostao potpuno otvoren".