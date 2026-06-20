Samo nekoliko sati nakon jezivog udesa u Britaniji gdje je poginuo mašinovođa, stravična željeznička nesreća paralisala je Minhen.

Izvor: Ehsan Monajati / AFP / Profimedia

Samo nekoliko sati posle stravične železničke nesreće u Velikoj Britaniji, u kojoj je poginuo mašinovođa a 89 ljudi povrijeđeno, dogodila se nova nesreća ovaj put u Njemačkoj. Dva teretna vagona iskliznula su i pala sa željezničkog mosta u Minhenu sa visine od pet metara na prometnu ulicu. Samo pukom srećom nije bilo mrtvih, a jezive fotografije nesreće obilaze svijet.

Prema navodima policije, došlo je do sudara tokom kojeg je jedan od vozova gurnut ka ivici mosta nakon čega je pao na ulicu ispod. Nesreća se dogodila 1.40 sati ujutru u dijelu grada Milbertshofen, na nadvožnjaku u ulici Šlajshajmer, kada su dva teretna voza izvodila manevre, prenio je "Bild".

Policija je saopštila da je voz bio prazan i da nema opasnosti za širu javnost.

Vidi opis (Foto) Jeziva željeznička nesreća u Minhenu, slike sa lica mjesta obilaze svijet Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: STEFAN PUCHNER / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: STEFAN PUCHNER / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ehsan Monajati / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ehsan Monajati / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ehsan Monajati / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kako piše "San", jedna osoba je hitno prevezena u bolnicu u kritičnom stanju.

Sreća u nesreći je da se nesreća dogodila u vrijeme kada nije bilo gustog saobraća i da u tom trenutku nikoga nije bilo na ulici. Da jeste, razmjere katastrofe bile bi ogromne.

Vagoni vise sa mosta

Na jezivim fotografijama sa lica mjesta, vidi se kako vagoni vise sa mosta, dok su krhotine svuda okolo.

Njemačka železnica ima vrlo stroge protokole za manevrisanje teretnih vozova, posebno noću. Ipak, pruga na kojoj se dogodila nesreća je jedna od najopterećenijih teretnih trasa u Bavarskoj jer povezuje velike industrijske zone i ranžirnu stanicu, piše "Bild".

Iako su tehnički incidenti retki, kada se dese tokom manevrisanja, obično su rezultat ljudske greške u komunikaciji (pogrešno postavljena skretnica ili prerano kretanje) ili otkaza kočionog sistema tokom spajanja vagona.

Uzrok nesreće nepoznat

Zvaničan uzrok nesreće u Minhenu za sada nije poznat, a istragu vodi stručni tim koji će utvrditi okolnosti sudara i pada vagona.

Policija je naknadno saopštila da nije riječ o opasnom materijalu i da ne postoji opasnost za stanovništvo.

Još nije poznato kada će vagoni biti uklonjeni sa saobraćajnice, a područje bi moglo ostati zatvoreno do nedelje.