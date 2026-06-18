Ukrajinska ofanziva na rusku teritoriju ne jenjava, a Moskva je u noći između srijede i četvrtka pretrpela udarac od kojeg će se dugo oporavljati.

Izvor: X/@front_ukrainian

Kijev je izveo masovni, precizan napad dronovima kamikazama koji su uspjeli da zaobiđu višeslojne ruske sisteme PVO, pogode ključnu rafineriju nafte "Gaspromnjefta" i izazovu haos i požare na jednoj od najvećih moskovskih pijaca "Sadovod".

Dok se nad ruskom prijestonicom vije gust, crni dim, sve je očiglednije da Vladimir Putin i vojni vrh u Kremlju nemaju nikakvo rešenje za novu taktiku Kijeva.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin potvrdio je da je ovo bio najžešći napad na glavni grad u poslednje dvije godine. Desetine dronova ciljale su srce Rusije u talasima.

Snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju da je u napadu, po drugi put u tri dana, pogođena moskovska rafinerija nafte, koja je nakon ovih udara u plamenu. Sobjanjin je saopštio da je od početka dana neutralisano približno 180 ukrajinskih dronova koji su se približavali ruskoj prijestonici.

Sobjanjin je rekao i da se operacije protivvazdušne odbrane nastavljaju, prenosi RIA Novosti.

"Nekoliko dronova uspjelo je da stigne do rafinerije nafte", rekao je i dodao da postoji "manja šteta" na zgradi u trgovačkom centru Sadovod u jugoistočnom dijelu grada. U ovom trenutku nema izvještaja o žrtvama.

Restrikcije na aerodromima

Tokom napada uvedena su i privremena ograničenja letova na moskovskim aerodromima Vnukovo, Šeremetjevo i Žukovski.

Fotografije i videozapisi koje su stanovnici objavili na društvenim mrežama prikazuju požare i eksplozije na više lokacija širom grada, uključujući rafineriju u četvrti Kapotnja. Telegram kanal Exilenova-Plus objavio je snimke lokalnih stanovnika koje prikazuju požare u rafineriji nafte, zapaljenu višespratnicu i gusti dim koji se uzdiže nad glavnim gradom.

Ljudi u nevjerici gledaju šta se dešava

Dramatične napade bespilotnim letjelicama na ključne lokacije unutar Moskve posmatraju ljudi iz svojih stanova, terasa i ulica.

Kako se vidi na snimcima, ljudi su uplašeni za svoju bezbijednost, a neki su napustili i automobile nasred ulice.

Takođe, guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov naveo je da je u tržnom centru "Belaja Dača" u Kotelnikiju, u Moskovskoj oblasti, izbio požar nakon pada fragmenata drona. "Ostaci bespilotne letjelice sletjeli su na krov tržnog centra Belaja Dača. Izbio je požar. Informacije o obimu požara i mogućim žrtvama se razjašnjavaju", napisao je Vorobjov na svom Max kanalu.

Rafinerija pretrpjela više napada

Snimci ukazuju na to da su je rafinerija pretrpjela udare na više mesta, piše Kyiv Independent, dodajući da nisu mogli nezavisno da potvrde ove izvještaje.

Rusija je lansirala nekoliko raketa na ciljeve u Ukrajini, uključujući i glavni grad Kijev, rekli su ukrajinski zvaničnici rano jutros.

"Neprijatelj napada glavni grad balističkim raketama", rekao je zvaničnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko na Telegramu.

Eksplozije i u Kijevu

Nekoliko eksplozija čulo se u centru Kijeva, izvijestio je dopisnik dpa.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su najmanje dvije rakete išle prema Kijevu, dok je jedna bila usmjerena na središnju Poltavsku regiju. Ukrajina se bori protiv ruske invazije više od četiri godine.