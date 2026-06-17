Lideri zemalja G7 saopštili su da će dodatno pojačati sankcioni pritisak na Rusiju, uključujući njen naftni i gasni sektor.

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Lideri zemalja G7 najavili su povećanje sankcionog pritiska na Rusiju, uključujući mere usmerene na njen energetski sektor, navodi se u zajedničkoj izjavi usvojenoj na samitu u Francuskoj.

"Posvećeni smo povećanju pritiska na rusku ratnu ekonomiju. U tom kontekstu, pojačaćemo naše sankcije, uključujući one koje se odnose na naftni i gasni sektor", navodi se u saopštenju.

Učesnici samita ocijenili su da sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o deblokadi Ormuskog moreuza otvara prostor za dodatno zaoštravanje ekonomskih mjera protiv Moskve.

Lideri G7 istakli su da će nastaviti koordinaciju kako bi ograničili prihode Rusije od izvoza energenata, koji predstavljaju jedan od ključnih izvora finansiranja ruske ekonomije.

Detalji novih mjera za sada nisu saopšteni, ali je potvrđeno da će energetski sektor ostati jedan od glavnih fokusa budućih sankcionih paketa.

(TASS/Mondo)