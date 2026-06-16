Kir Starmer prijeti Putinu da će izvršiti veliki pritisak na Rusiju kako bi se zaustavio rat u Ukrajini.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Premijer Velike Britanije Kir Starmer je javno zaprijetio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu tokom Samita G7 u Francuskoj da će evropski saveznici izvršiti snažan pritisak na Rusiju kako bi se što prije završio rat u Ukrajini. On je na svom "X" nalogu najavio sankcije na ruske brodove kako bi se izvršio ekonomski pritisak na Rusiju.

"Ruski napad na Peršku Lavru u Kijevu je žalostan. Napadi poput tog su razlog zbog čega sam najavio sankcije na ruske brodove kako bi se napala njihova ekonomija i očuvala bezbjednost Evrope. Povećaćemo pritisak na Putina i njegov krug saradnika dok se ne zaustavi ruska ratna mašinerija i dok se mir ne uspostavi na našem kontinentu", naveo je Starmer.

Russia’s attacks on Kyiv’s Pershka Lavra are deplorable.



Attacks like this are why I have announced sanctions to target the vessels, the money and the actors propping up Russia’s war economy, and in turn, threatening European security.



We will increase the pressure on Putin… — Keir Starmer (@Keir_Starmer)June 16, 2026

Rusija je, kako piše britanski "Gardijan", demantovala da je izvršila napad na pravoslavnu svetinju u Kijevu. Rusija tvrdi da je odgovoran američki raketni sistem "Patriot".

Britanski specijalci su prethodnih dana izvršili akciju upada na ruski brod koji pripada takozvanoj "floti iz senke". Brod je lociran u kanalu Lamanš.