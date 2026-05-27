Austrijski bračni par stradao je na indonežanskom ostrvu Flores kada se pod njima urušio viseći most koji vodi ka popularnom vodopadu Kunka Vulang.

Izvor: X

U nesreći koja se dogodila na indonežanskom ostrvu Flores poginuo je austrijski bračni par kada je pod njima popustio viseći most tokom obilaska popularnog vodopada Kunka Vulang, piše austrijski portal Krone.at.

Jirgen i Astrid P. pali su sa visećeg mosta koji vodi kroz džunglu prema poznatoj turističkoj atrakciji, nakon što se konstrukcija iznenada urušila.

Prema pisanju lokalnog portala, most je popustio za svega nekoliko sekundi. Na fotografijama sa mjesta nesreće vide se polomljene drvene daske, a vodič koji je bio sa parom ispričao je kako su supružnici u tom trenutku hodali jedno pored drugog i fotografisali se.

Two Austrian tourists died after falling through a suspension bridge at Cunca Wulang waterfall near Labuan Bajo after wooden planks reportedly collapsed beneath them.



Authorities are investigating.



Read more:https://t.co/fWlqq76ART#LabuanBajopic.twitter.com/E3atE7pp5r — Hey Bali (@Heybaliinfo)May 24, 2026

"Odjednom sam čuo snažan zvuk pucanja drveta, kao da se srušila velika grana. Most je odmah potom propao", rekao je vodič novinarima.

Austrijski turisti pali su sa visine od oko 20 metara u rijeku ispod mosta. Tijela 55-godišnjeg muškarca i 57-godišnje žene izvučena su u nedelju, potvrdile su lokalne službe spasavanja.

Do vodopada Kunka Vulang vodi oko pola sata hoda kroz džunglu, a posetioci pritom moraju da pređu viseći most dug približno 50 metara. Sam vodopad smješten je u uskom kanjonu koji mnogi porede sa minijaturnom verzijom američkog Velikog kanjona. Lokacija je posebno popularna među turistima zbog tirkizne vode i mogućnosti skakanja sa stijena.

Two Austrian tourists died after falling through a suspension bridge at Cunca Wulang Waterfall near Labuan Bajo, Indonesia.



The incident is raising concerns about tourism infrastructure safety at remote destinations across eastern Indonesia.https://t.co/FtqjHXQJ0G#LabuanBajopic.twitter.com/TA63kLBKVi — Hey Bali (@Heybaliinfo)May 24, 2026

Ostrvo Flores nalazi se istočno od Balija i poznato je po vulkanskim pejzažima, ronilačkim destinacijama i blizini Nacionalnog parka Komodo, doma čuvenih komodskih varana.

Nažalost, smrtonosne nesreće na udaljenim prirodnim atrakcijama u Indoneziji nisu rijetkost. Teško pristupačan teren, dotrajala infrastruktura i zahtjevne akcije spasavanja često dodatno otežavaju situaciju.

Krajem prošle godine kod Floresa je potonuo brod sa španskom porodicom, pri čemu su poginule četiri osobe, dok je prošlog ljeta brazilska turistkinja smrtno stradala nakon pada na vulkanu Rindžani na ostrvu Lombok.