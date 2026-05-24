Iračka pustinja krije jednu od najmisterioznijih priča poslednjih mjeseci. Mladi pastir navodno je slučajno naišao na tajnu izraelsku vojnu bazu, prijavio ono što je video, a samo nekoliko sati kasnije pronađen je mrtav pored spaljenog kamioneta usred pustinje.

Prava drama odigrala se početkom marta u zabačenom dijelu zapadne iračke pustinje, kada je 29-godišnji pastir Avad al-Šamari iz beduinskog naselja krenuo po namirnice u grad Al-Nuhaib, piše The New York Times.

Njegov povratak nekoliko sati kasnije završio se tragedijom. Prema svjedočenjima troje očevidaca, helikopter je jurio njegov kamionet i otvorio vatru sve dok vozilo nije stalo nasred pustinje, potpuno izrešetano i zapaljeno.

Porodica vjeruje da je Al-Šamari ubijen nakon što je slučajno naišao na strogo čuvanu izraelsku vojnu bazu skrivenu u iračkoj pustinji.

Kako navodi „Njujork tajms“, Izrael je navodno koristio najmanje dvije tajne baze u Iraku za operacije protiv Iran. Jedna od baza nalazila se u blizini graničnog područja i korišćena je tokom dvanaestodnevnog rata protiv Teherana u junu 2025. godine.

Regionalni bezbjednosni zvaničnici tvrde da je Izrael još krajem 2024. počeo pripreme za uspostavljanje improvizovanih baza na udaljenim lokacijama, koje bi služile za buduće vojne operacije.

Izraelska vojska odbila je da komentariše navode o bazama, kao i smrt iračkog pastira.

Prema tvrdnjama iračkih zvaničnika i porodice stradalog, Avad al-Šamari je neposredno prije nestanka kontaktirao lokalnu vojnu komandu i prijavio da je vidio vojnike, helikoptere i šatore postavljene oko improvizovane piste.

Nedugo potom izgubio mu se svaki trag. Porodica je danima tragala za njim, da bi kasnije pronašla spaljeni kamionet i njegovo tijelo u pustinji.

„Rekli su nam da tamo stoji izgoreli kamionet isti kao Avadov, ali niko nije smio da priđe“, izjavio je njegov rođak Amir al-Šamari.

Dan nakon prijave, iračke snage poslale su izviđačku patrolu prema području gdje je primijećena sumnjiva aktivnost. Prema saopštenju iračke Zajedničke operativne komande, jedinice su tom prilikom napadnute.

Jedan vojnik je poginuo, dvojica su ranjena, a dva vozila uništena prije nego što su se snage povukle.

Irački zvaničnici navode da su kasnije kontaktirali američku vojsku, koja ih je obavijestila da napadači nijesu pripadnici američkih snaga.

„Tada smo shvatili da je riječ o Izraelcima“, rekao je general Ali al-Hamdani.

Cijeli slučaj otvorio je pitanja o ulozi Sjedinjene Američke Države i eventualnom prikrivanju aktivnosti na iračkoj teritoriji. Irački poslanik Vad al-Kadu ocijenio je da situacija predstavlja „grubo kršenje iračkog suvereniteta i dostojanstva iračkog naroda“.

Analitičari upozoravaju da bi otkrivanje tajnih izraelskih baza moglo dodatno destabilizovati Irak i pojačati uticaj proiranskih milicija u zemlji.

„Svaka saradnja sa SAD sada može biti predstavljena kao savez sa Izraelom“, rekao je Ramzy Mardini.

Prema posljednjim informacijama, baza kod Al-Nuhaiba više nije aktivna, dok status druge navodne tajne baze ostaje nepoznat.