Skandal stiliste Đovanija Lagune i Mis Univerzuma Andree del Val, nastavlja da se zaoštrava nakon što je stilista iznio drugačiju verziju incidenta koji se dogodio tokom Filmskog festivala u Kanu.
Juče je kao bomba odjeknula vijest da je Mis Univerzuma Andrea del Val navodno pretukao njen stilista, šminker i dizajner Giovanni Laguna.
Snimak krvave manekenke obišao je svijet brzinom munje, a Đovani je ubrzo priveden. Laguna je pušten iz pritvora i odmah je iskoristio priliku da se oglasi na društvenim mrežama i otkrije šta se, prema njegovim tvrdnjama, dešavalo u hotelskoj sobi u kojoj je nastao uznemirujući video.
Đovani Laguna insistirao je da nikada nije fizički napao Andreu del Val i tvrdio da je situacija izmanipulisana kako bi se narušio njegov ugled, kao i da su povrede manekenke bile slučajne i nastale tokom borbe oko njenog mobilnog telefona.
„Ovdje sam da vam kažem istinu, iz mjesta ljubavi, poštovanja prema ženama i poštovanja prema sebi, svojoj porodici i prijateljima“, rekao je Laguna u video-izjavi objavljenoj na internetu.
„Kada je izašla iz sobe, izašla je snimajući me telefonom, govoreći mi i prijeteći da će učiniti sve kako bi cijeli svijet vidio kakva sam osoba. Nikada je nijesam udario. Nikada joj nijesam uradio to što ima ovdje. Znao sam da je ona u sobi i pričao sam glasno kako bi čula sve što sam znao; ni u jednom trenutku nijesam pričao loše o njoj. Kada izađe iz sobe, izlazi snimajući me telefonom i prijeteći mi.“
„Kada sam joj uzeo telefon, sapleo sam se o ovo svjetlo, i baš ova dva dijela koja vidite ovdje — jer je ovo metalno. Kada sam krenuo prema njoj, to joj je otišlo pravo u lice. Ta dva metalna dijela napravila su te povrede“, rekao je Laguna i dodao:
„Tada sam se sapleo o metalno svjetlo i lampa ju je udarila u lice. Nastavio sam da se otimam za telefon i tada sam vidio da ima krv na licu. Da, pokušao sam da uništim telefon kako ne bi objavila te poruke i snimke. Kada sam pokušao to da uradim, ona me je udarila telefonom, grizla me i šutirala. Nikada je nijesam ni prstom dotakao."
„Kunem vam se, ja, Giovanni Laguna, nijesam uradio apsolutno ništa od onoga za šta me optužuju. Zato sam na slobodi, zahvaljujući vlastima ovdje u Francuskoj, vlastima u Kanu, svom advokatu, sudiji i svima koji su saslušali moju stranu priče.“
Manekenka je prethodno objavila uznemirujući snimak na kojem se vide povrede koje je zadobila.
Miss Venezuela 2025, Andrea del Val violently assaulted in her hotel room at the Cannes Film Festival— Visegrád 24 (@visegrad24)May 22, 2026
Her celebrity stylist, 33-year-old Giovanni Laguna, was arrested at the scene after other guests reported hearing shouting and sounds of a violent struggle.
Del Val recorded…