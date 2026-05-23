Skandal stiliste Đovanija Lagune i Mis Univerzuma Andree del Val, nastavlja da se zaoštrava nakon što je stilista iznio drugačiju verziju incidenta koji se dogodio tokom Filmskog festivala u Kanu.

Juče je kao bomba odjeknula vijest da je Mis Univerzuma Andrea del Val navodno pretukao njen stilista, šminker i dizajner Giovanni Laguna.

Snimak krvave manekenke obišao je svijet brzinom munje, a Đovani je ubrzo priveden. Laguna je pušten iz pritvora i odmah je iskoristio priliku da se oglasi na društvenim mrežama i otkrije šta se, prema njegovim tvrdnjama, dešavalo u hotelskoj sobi u kojoj je nastao uznemirujući video.

Đovani Laguna insistirao je da nikada nije fizički napao Andreu del Val i tvrdio da je situacija izmanipulisana kako bi se narušio njegov ugled, kao i da su povrede manekenke bile slučajne i nastale tokom borbe oko njenog mobilnog telefona.

„Ovdje sam da vam kažem istinu, iz mjesta ljubavi, poštovanja prema ženama i poštovanja prema sebi, svojoj porodici i prijateljima“, rekao je Laguna u video-izjavi objavljenoj na internetu.

„Kada je izašla iz sobe, izašla je snimajući me telefonom, govoreći mi i prijeteći da će učiniti sve kako bi cijeli svijet vidio kakva sam osoba. Nikada je nijesam udario. Nikada joj nijesam uradio to što ima ovdje. Znao sam da je ona u sobi i pričao sam glasno kako bi čula sve što sam znao; ni u jednom trenutku nijesam pričao loše o njoj. Kada izađe iz sobe, izlazi snimajući me telefonom i prijeteći mi.“

Rompe el silencio el estilista de Fátima Bosh, Giovanni Laguna, luego de ser detenido por supuesta agresion a miss Venezuela Andrea del Val.



„Kada sam joj uzeo telefon, sapleo sam se o ovo svjetlo, i baš ova dva dijela koja vidite ovdje — jer je ovo metalno. Kada sam krenuo prema njoj, to joj je otišlo pravo u lice. Ta dva metalna dijela napravila su te povrede“, rekao je Laguna i dodao:

„Tada sam se sapleo o metalno svjetlo i lampa ju je udarila u lice. Nastavio sam da se otimam za telefon i tada sam vidio da ima krv na licu. Da, pokušao sam da uništim telefon kako ne bi objavila te poruke i snimke. Kada sam pokušao to da uradim, ona me je udarila telefonom, grizla me i šutirala. Nikada je nijesam ni prstom dotakao.“

„Kunem vam se, ja, Giovanni Laguna, nijesam uradio apsolutno ništa od onoga za šta me optužuju. Zato sam na slobodi, zahvaljujući vlastima ovdje u Francuskoj, vlastima u Kanu, svom advokatu, sudiji i svima koji su saslušali moju stranu priče.“

Manekenka je prethodno objavila uznemirujući snimak na kojem se vide povrede koje je zadobila.