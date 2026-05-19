U džamiji u San Dijegu dogodila se pucnjava u kojoj je bilo žrtava, a sumnja se da su stradali i napadači. Policija je blokirala područje, dok se na mrežama pojavio snimak incidenta.

Izvor: You Tube/WGN News/Screenshot/Ilustracija

Oružani napad dogodio se u džamiji u San Dijegu oko podneva po lokalnom vremenu. Jake policijske snage odmah su upućene na teren i blokirale šire područje oko verskog objekta. Lokalni mediji navode da ima mrtvih i ranjenih, ali još uvijek nema zvanične potvrde tačnog broja žrtava.

Policija je apelovala na građane da izbjegavaju taj dio grada dok traje istraga, a o incidentu se oglasio i gradonačelnik San Dijega.

Active shooter at the Islamic Center of San Diego.



Police are on scene at the ICSD, the largest mosque in San Diego County, at 7050 Eckstrom Avenue in Clairemont.



— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 18, 2026

Ubrzo nakon intervencije, policija je saopštila da je "pretnja neutralisana", dok za sada nema konačnih zvaničnih podataka o broju stradalih.

Guverner Kalifornije Gavin Njusom takođe se oglasio povodom pucnjave, navodeći da su hitne službe reagovale brzo i da je cilj zaštita zajednice, uz apel građanima da prate uputstva lokalnih vlasti.

"Zahvalni smo prvim spasiocima koji rade na zaštiti zajednice i pozivamo sve da prate uputstva lokalnih vlasti", naveli su iz guvernerove kancelarije.

San Diego Police responded to reports of an active shooter at the Islamic Center of San Diego Monday afternoon.



Islamski centar San Dijega, u kojem se dogodio napad, smatra se najvećom džamijom u okrugu sa oko 5.000 članova zajednice.

Njujork tajms je naknadno objavio da je u pucnjavi poginula najmanje jedna osoba, za koju se navodi da je bila obezbjeđenje objekta. Prema nezvaničnim informacijama, moguće je da su ubijena i dva napadača, ali to još nije zvanično potvrđeno, prenosi Avaz.