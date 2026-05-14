U trenutku masovnih otpuštanja, Satja Nadela iz Majkrosofta dobija 90 miliona eura, što izaziva nezadovoljstvo među zaposlenima.

Dok Majkrosoft masovno ulaže u razvoj vještačke inteligencije i obara finansijske rekorde, kompanija se istovremeno suočava sa sve većim kritikama zbog ogromnih otpuštanja i astronomskih primanja svog izvršnog direktora. U središtu pažnje našao se Satja Nadela, koji je za fiskalnu 2025. godinu dobio ukupnu nadoknadu od čak 96,5 miliona dolara, što je najveći iznos u njegovoj dosadašnjoj karijeri.

Ovaj rast zarade od 22 odsto dogodio se u trenutku kada je Majkrosoft ukinuo više od 15.000 radnih mjesta širom različitih sektora kompanije. Upravo taj kontrast ponovo je otvorio pitanje odnosa velikih tehnoloških korporacija prema zaposlenima u eri ubrzane automatizacije i razvoja AI sistema.

Kompanija je tokom 2025. nastavila snažan poslovni rast. Prihodi Majkrosofta dostigli su 281,7 milijardi dolara, što predstavlja godišnje povećanje od 15 procenata, prije svega zahvaljujući ekspanziji Azure kalud platforme. Istovremeno, akcije kompanije skočile su za 23 odsto od početka godine, znatno nadmašivši rast šireg tržišta. Investitori su pozitivno reagovali na agresivnu strategiju kompanije u oblasti vještačke inteligencije, koja je Majkrosoft pozicionirala među glavne globalne igrače u AI trci.

U jednom trenutku tržišna vrijednost kompanije nakratko je premašila nevjerovatnih četiri biliona dolara. Veći dio Nadelinog paketa vezan je upravo za rezultate na berzi. Od ukupne sume, više od 84 miliona dolara odnosi se na akcijske nagrade, dok je skoro 9,5 miliona isplaćeno kroz bonuse zasnovane na performansama. Njegova osnovna plata iznosila je 2,5 miliona dolara.

Majkrosoft je tokom godine dodatno proširio AI poslovanje. Kompanija je predstavila kvantni procesor Majorana 1, povećala broj poslovnih korisnika Azure AI Foundry platforme na više od 70.000 i saopštila da Kopilot alate mjesečno koristi preko 100 miliona ljudi. Azur je zabilježio rast od 34 procenta i donio više od 75 milijardi dolara prihoda. Da bi podržao rastuću potražnju za AI infrastrukturom, Majkrosoft je izgradio mrežu sa više od 400 data centara u 70 regiona širom svijeta.

Ipak, paralelno sa finansijskim uspjesima, kompanija je sprovela talas otpuštanja koji je pogodio sektore video igara, sajber bezbijednosti i poslovnog softvera. Samo tokom jula ugašeno je dodatnih 9.000 pozicija. Nadela je u internom obraćanju zaposlenima priznao da su takve odluke bile veoma teške, ali to nije umanjilo nezadovoljstvo unutar kompanije.

Dodatne kontroverze izazvale su i informacije da je Majkrosoft otpustio pojedine zaposlene koji su protestovali zbog saradnje kompanije sa izraelskom vojskom. Iako ti slučajevi nisu direktno povezani sa finansijskom strategijom firme, dodatno su pojačali tenzije među zaposlenima.

Analitičari procjenjuju da bi ukidanje 10.000 radnih mjesta kompaniji moglo da donese više od milijardu dolara godišnje uštede, što je višestruko više od iznosa Nadeline plate. Međutim, upravo taj odnos između rekordnih primanja rukovodstva i masovnih otpuštanja postao je centralna tema rasprava o tome kako tehnološki giganti raspodeljuju profit u eri vještačke inteligencije.

U poređenju sa drugim liderima tehnološke industrije, Nadela se sada nalazi na samom vrhu po ukupnoj zaradi. Nekadašnji direktor Epla Tim Kuk tokom 2024. inkasirao je 74,6 miliona dolara, dok je Jensen Huang iz Nvidije dobio paket vrijedan 49,9 miliona dolara.

Od kada je 2014. preuzeo vođenje Majkrosofta, Nadela je transformisao kompaniju i višestruko povećao njenu tržišnu vrijednost.

Fokus prebacio na klaud servise, pretplatničke modele i AI infrastrukturu, što se pokazalo izuzetno profitabilnim. Ipak, njegov rekordni paket primanja stiže u trenutku kada raste zabrinutost zbog toga što koristi od AI revolucije uglavnom završavaju kod najvećih akcionara i vrha menadžmenta, dok zaposleni snose najveći teret reorganizacije i automatizacije.

