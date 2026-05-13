Oštečeni je u sukobu zadobio lakše tjelesne povrede i on je otpušten na kućno liječenje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Uprave policije saopšteno je da je policija u Pljevljima podnijela krivičnu prijavu protiv U.T. (23), S.Đ. (22) i jedne maloljetne osobe (16) zbog sumnje da su u noći između 19. i 20. aprila dva puta fizički napali jednog maloljetnika.

“Prvi put ga je, sumnja se, osumnjičeni vršnjak oko ponoći pozvao da izađe ispred jednog ugostiteljskog objekta u Pljevljima, gdje mu je zadao dva udarca zatvorenom šakom u predjelu lica. Nakon toga ga je osumnjičeni maloljetnik, kako se sumnja, oko 01.00 čas ponovo pozvao da izađe ispred jedne diskoteke, odakle su njih dvojica pošla do druge lokacije na javnom mjestu gdje su ih sačekali U.T. i S.Đ. sa još dva za sada nepoznata lica. Tom prilikom U.T. je zadao udarac oštećenom maloljetniku u predjelu lica, usljed čega je ovaj pao na tlo, nakon čega su osumnjičeni maloljetnik, S.Đ. i još dva nepoznata lica nastavili da ga udaraju nogama po tijelu”, preciziraju iz UP.

Policija poručuje da nastavlja sa radom na identifikovanju i procesuiranju preostala dva osumnjičena.

“Budući da su jedno osumnjičeno lice, kao i oštećeno lice, maloljetni, te da se događaj desio na javnim mjestima u gradu u kasnim večernjim časovima, Policija apeluje na roditelje da kontrolišu kretanje svoje maloljetne djece u kasnim večernjim časovima, da kontrolišu njihove izlaske i društvo u kojem se kreću, te da obrate pažnju na moguće rizične oblike ponašanja u okruženju svoje djece, kako bi se preventivno djelovalo na nasilje koje se može dogoditi među vršnjacima kada se konfilkti koje oni imaju između sebe ne prepoznaju i ne riješe na nenasilne načine”, ističu iz UP.