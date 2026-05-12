Ruska vojska je uspješno lansirala novu interkontinentalnu balističku raketu 'Sarmat', koju Putin naziva najmoćnijim raketnim sistemom na svijetu.

Ruska vojska izvršila je uspješno lansiranje nove interkontinentalne balističke rakete "Sarmat", saopštio je komandant Strateških raketnih snaga Sergej Karakajev tokom sastanka sa predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je ovu raketu nazvao "najmoćnijim raketnim sistemom na svijetu".

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je raketa "Sarmat" sposobna da savlada sve postojeće sisteme protivraketne odbrane i da predstavlja novo poglavlje u jačanju ruskih nuklearnih snaga.

"Zadatak uspješno izvršen"

Komandant Strateških raketnih snaga Sergej Karakajev saopštio je da je lansiranje obavljeno danas u 11.15 časova i da je test uspješno završen.

"Danas u 11 časova i 15 minuta izvedeno je lansiranje najnovije teške tečne interkontinentalne balističke rakete 'Sarmat'. Zadatak je izvršen", rekao je Karakajev tokom sastanka sa Putinom.

Putin: "Najmoćniji raketni sistem na svijetu"

Putin je nakon lansiranja izjavio da je "Sarmat" trenutno najmoćniji raketni kompleks na svijetu.

Prema njegovim riječima:

ukupna snaga bojevih glava koje raketa može da nosi više je nego četiri puta veća od bilo kog zapadnog pandana;

raketa može da leti i balističkom i suborbitalnom putanjom;

domet prelazi 35.000 kilometara.

Ruski predsjednik dodao je da će prvi raketni puk sa sistemom "Sarmat" biti stavljen u borbeno dežurstvo do kraja godine.

Rusija nastavlja razvoj nuklearnog arsenala

Putin je istakao da Rusija intenzivno modernizuje svoje nuklearne snage još od početka 2000-ih godina, nakon što su se Sjedinjene Američke Države povukle iz Sporazuma o protivraketnoj odbrani.

On je naveo i da su razvoj podvodnog bespilotnog sistema "Posejdon" i krstareće rakete globalnog dometa "Burevestnik" praktično završeni.

Ruski zvaničnici tvrde da novo naoružanje nema pandan u svijetu i da predstavlja ključni dio strategije nuklearnog odvraćanja Moskve.