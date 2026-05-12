Administracija Donalda Trampa izvršila je pritisak na Ministarstvo pravde SAD da izda sudske pozive novinarima koji su izvještavali o ratu sa Iranom, kako bi se otkrili izvori povjerljivih informacija.

Izvor: Sebastian Goll / Alamy / Profimedia

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa izvršila je pritisak na Ministarstvo pravde SAD kako bi izdalo sudske pozive novinarima koji su izvještavali o ratu sa Iranom, s ciljem otkrivanja njihovih izvora, tvrde zvaničnici upoznati sa slučajem.

Prema navodima CNN-a, Tramp je lično dostavio poruku vršiocu dužnosti državnog tužioca Todu Blanšu tokom sastanka u Bijeloj kući. Na vrhu gomile odštampanih novinskih članaka, koje mu je predao, nalazio se papirić sa jednom rečju ispisanom markerom: "Izdaja".

Nakon što je Blanš primio dokumenta, Ministarstvo pravde izdalo je više sudskih poziva, uključujući i onaj upućen listu Volstrit Džurnal, koji je prvi objavio informacije o istragama.

Jedan zvaničnik rekao je za CNN da je Odeljenje za nacionalnu bezbijednost Ministarstva pravde već radilo na provjeri izvora pojedinih tekstova, ali da je Trampov zahtjev ubrzao cio proces.

Izvor upoznat sa istragom naveo je kako cilj nije procesuiranje novinara, već identifikacija državnih službenika koji su odavali povjerljive informacije medijima.

Ipak, sudski pozivi predstavljaju jedan od najagresivnijih pokušaja administracije da suzbije curenje informacija povezanih sa nacionalnom bezbjednošću i radom vlasti.

Tramp je, prema tvrdnjama više izvora, posebno bijesan zbog objavljivanja detalja njegovih privatnih razgovora i brifinga vezanih za rat sa Iranom. Američki predsjednik još od prvog mandata često optužuje medije i državne službenike za odavanje povjerljivih podataka. Bijela kuća i Ministarstvo pravde nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Nekoliko mjeseci nakon početka Trampovog drugog mandata, bivša državna tužiteljka Pem Bondi izmijenila je politiku Ministarstva pravde kako bi federalnim istražiteljima omogućila da u određenim slučajevima traže telefonske zapise, bilješke ili svjedočenja novinara putem sudskih naloga i poziva.

Time je ukinuta višegodišnja zabrana uvedena nakon otkrića da je bivši državni tužilac Vilijam Bar tokom Trampovog prvog mandata tajno pokušao da dođe do elektronske pošte novinara.

Tramp je prošlog mjeseca javno zaprijetio zatvorom neimenovanom novinaru zbog navodnog curenja informacija o ranjenom oficiru američkog ratnog vazduhoplovstva koji je nestao unutar Irana. Američke snage kasnije su ga spasile nakon što je više od jednog dana izbjegavao iranske snage.

Administracija je tvrdila da je izvještavanje medija o potrazi za oficirom tokom same operacije ugrozilo njegovu bezbijednost. Prema izvorima CNN-a, članci koje je Tramp predao Blanšu odnosili su se upravo na te spasilačke operacije.

Blanš je nakon predsjednikovih prijetnji izjavio da će Ministarstvo pravde "uvijek istraživati" curenje povjerljivih informacija, posebno kada su ugroženi pripadnici američke vojske.

"Ako to znači slanje sudskog poziva novinaru, upravo to ćemo uraditi", rekao je Blanš.

Istrage Ministarstva pravde, međutim, nisu ograničene samo na taj slučaj. Objavio je da je primio sudski poziv velike porote zbog teksta objavljenog pet dana prije početka rata, a koji se odnosio na upozorenja predsjedniku o rizicima dugotrajnog vojnog sukoba sa Iranom.

U tekstu se navodilo da su predsjednik Združenog generalštaba Den Kejn i drugi zvaničnici Pentagona upozoravali Trampa na moguće posledice šire vojne kampanje protiv Irana.

Kompanija Dou Džons, izdavač lista Volstrit Džurnal, saopštila je da sudski pozivi predstavljaju "napad na ustavom zaštićeno novinarsko prikupljanje informacija" te najavila pravnu borbu protiv pokušaja zastrašivanja medija.

Prema informacijama CNN-a, sudske pozive su poslednjih mjeseci dobile i druge medijske kuće, ali dio njih zasad odbija javno da komentariše slučaj.