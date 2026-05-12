Uprkos primirju, Zelenski upozorava da Rusija ne namjerava da zaustavi rat i da se Kijev sprema za nove napade. Istovremeno, EU je glatko odbacila Putinov predlog o pregovorima.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedeljak da Rusija nema nameru da prekine rat i da se Kijev priprema za dalje napade. Zelenski je dao svoje komentare dok se prekid vatre, dogovoren uz posredovanje SAD i povezan sa 81. godišnjicom ruske pobjede nad nacističkom Njemačkom, bliži svom kraju.

"Danas nije bilo tišine na prvoj liniji fronta. Rusija nema namjeru da prekine ovaj rat i mi se, nažalost, pripremamo za nove napade", rekao je Zelenski u svom večernjem video-obraćanju. Obe strane izvijestile su o borbama duž svoje duge linije fronta uprkos primirju, a svaka je optužila drugu za napade dronovima i artiljerijom.

Ukrajina i Rusija dogovorile su se u petak o prekidu vatre od 9. do 11. maja kao deo američkog nastojanja za mir nakon više od četiri godine rata izazvanog ruskom invazijom 2022. godine. Tramp je u petak izjavio da se nada da će se prekid vatre produžiti, ali već su se u nedelju pokazivali znakovi napetosti.

Putinov predlog o Šrederu odbačen

Putin je u subotu, nakon obilježavanja Dana pobjede, rekao da misli da se rat bliži kraju. Rekao je da bi bio spreman da pregovara o novim bezbjednosnim aranžmanima za Evropu, sa bivšim njemačkim kancelarom Gerhardom Šrederom kao svojim preferiranim partnerom.

Međutim, evropski ministri spoljnih poslova, koji su se u ponedeljak sastali u Briselu, odbacili su Putinov predlog o Šrederu jer je radio za ruske državne kompanije i negovao blizak odnos sa Putinom.