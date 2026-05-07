Bivši princ Endru Mauntbaten-Vindzor navodno je doživio dramatičan incident na imanju Sandringem u Norfolku, kada mu je maskirani muškarac u fantomki prišao dok je šetao pse, pišu britanski mediji.

Maskirani muškarac u fantomki navodno je prijetio bivšem princu Endruu blizini njegove nove kuće na imanju kralja u Sandringemu u Norfolku.

Osumnjičeni je, kako se navodi, prišao bivšem princu dok je sinoć oko 19.30 šetao pse.

Muškarac je navodno iskočio iz vozila i počeo da viče, zbog čega su bivši vojvoda od Jorka i član njegovog privatnog obezbjeđenja odmah potrčali ka automobilu koji se nalazio u blizini.

Nedugo zatim, osumnjičeni je uhapšen.

Endru Mauntbaten-Vindzor izgubio je pravo na policijsku zaštitu koju finansira država početkom 2022. godine, kada mu je oduzeta kraljevska titula i status "Njegovo kraljevsko visočanstvo" (HRH).

Uz tekst je objavljena i fotografija Endrua Mauntbatena-Vindzora sa memorijalne mise za Katarinu, vojvotkinju od Kenta, održane u Vestminsterskoj katedrali u Londonu u septembru 2025. godine.

