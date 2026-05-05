Politički potres u Bukureštu – rumunski parlament izglasao je nepovjerenje proevropskoj vladi Ilije Boložana, koja je potom i pala, dok je premijer odmah napustio zgradu nakon glasanja.

Parlament Rumunije izglasao je danas nepovjerenje proevropskoj vladi koju predvodi Ilija Boložan, na inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije (PSD), Alijanse za ujedinjenje Rumuna (AUR) i PACE - Prvo Rumunija (PEACE - Romania First), javljaju rumunski mediji.

Za predlog je glasao ukupno 281 poslanik, četiri poslanika su bila protiv, dok su tri glasa bila nevažeća, prenosi Ađerpres.

Predlog o izglasavanju nepovjerenja Vladi Rumunije, pod nazivom "STOP Boložanovom planu za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine", potpisalo je 254 poslanika, nakon čega je izglasavanjem nepovjerenja vlada pala.

Boložan je odmah nakon izglasavanja nepovjerenja napustio zgradu parlamenta.