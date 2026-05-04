Pentagon je obavijestio partnerske vlade o kašnjenju isporuka američkog oružja zbog rata sa Iranom.

Vašington je upozorio evropske saveznike, uključujući Veliku Britaniju, Poljsku, Litvaniju i Estoniju, da će isporuke američkog oružja kasniti. Pentagon je o tome obavijestio partnerske vlade, a razlog je jednostavan – u ratu sa Iranom potrošene su ogromne količine oružja i sad ga nema dovoljno.

Američka vojska bila je prisiljena da premiješta oružje iz drugih djelova svijeta, uključujući Aziju, kako bi popunila rupe u zalihama. Postoji i veći problem od samog kašnjenja, a to je da je rat sa Iranom pojačao i ionako rastuće strahove oko toga ima li SAD dovoljno oružja za sukob sa Kinom u slučaju sukoba oko Tajvana.

Kašnjenja će zahvatiti municiju za sisteme HIMARS i NASAMS. HIMARS su visoko mobilni raketni sistemi koje koristi i Ukrajina, a NASAMS su protivvazdušni raketni sistemi srednjeg do kratkog dometa koje zajedno proizvode Rejteon i norveški Kongsberg.

Tramp odbacio brige oko zaliha

Pentagon je potvrdio da "pažljivo procjenjuje zahtjeve partnera za opremom", ali nije davao detalje. Donald Tramp je pak odbacio sve brige oko zaliha.

"Širom svijeta imamo oružje i možemo ga uzeti ako nam zatreba", rekao je američki predsjednik. Stručnjaci se sa njim ne slažu, piše Fajnenšel tajms.

Tom Rajt, bivši zvaničnik Bajdenove administracije koji danas radi u Brukings Institušn, bio je jasan:

"Pentagon sad mora da vodi dugačak rat na Bliskom istoku i istovremeno pokušava da spreči Kinu da napravi potez prema Tajvanu. Sasvim je spreman da ostavi Evropu na cjedilu. Evropa mora što brže da izgradi sopstvenu vojnu industriju."

Kašnjenja neće pogoditi samo Evropu. Stručnjaci upozoravaju da saveznike u Aziji, Japan i Južnu Koreju, može dočekati isti problem sa isporukama oružja.

Kristofer Džonston, bivši visoki zvaničnik Pentagona, kaže da azijski saveznici "vjerovatno ne shvataju koliko će američki manjkovi oružja uticati na njih i koliko dugo će ta situacija trajati". Japan je već bio nezadovoljan kašnjenjima u isporuci oružja koje je platio, uključujući krstareće rakete Tomahavk.

"Ta stvarnost teraće Japan, Južnu Koreju i druge saveznike da sve više traže sopstvene i neameričke opcije, čak i tamo gde je američko oružje jasno bolje", rekao je Džonston.

Posebno je zanimljiv Tajvan, za koji SAD navodno priprema najveći ikada paket prodaje oružja, koji uključuje upravo NASAMS i Patriot protivvazdušne sisteme. Vrijednost samo dela sa NASAMS-ima procjenjuje se na oko šest milijardi dolara.

Ukrajina prva osjetila nestašicu

Ukrajina je loše vijesti dobila još ranije. Visokorangirani ukrajinski zvaničnik potvrdio je da isporuke američkog oružja kasne od početka rata sa Iranom. Predsjednik Zelenski upozorio je da su zbog toga protivvazdušni raketni sistemi Patriot ponekad ostajali prazni usred ruskih napada.

Proizvodnja se ne može brzo povećati

Admiral Semjuel Paparo, američki komandant za Pacifik, prošlog mjeseca je rekao da će velikim odbrambenim kompanijama trebati i do dvije godine da povećaju proizvodnju dovoljno za popunjavanje zaliha.

Tramp je najavio da su kompanije pristale da "učetvorostruče" proizvodnju najsloženijeg oružja, ali isporuke se ionako mjere godinama i brzog rešenja nema.

Tramp je javno napadao saveznike zbog nedovoljnog doprinosa američkoj kampanji protiv Irana, a više sagovornika za medije naglasilo je da kašnjenja nisu namjerna kazna Evropi, nego dokaz ozbiljnih briga oko američkih zaliha.

(Jutarnji/MONDO)