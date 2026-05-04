U Meksiku je zabilježen zemljotres magnitude 5.8 Rihtera. Epicentar se nalazio na dubini od 10 kilometara.
Zemljotres magnitude 5.8 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedeljak, 4. maj 2026 u 17.19 časova, u Meksiku.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 16.802 i dužine -97.865.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
