U Meksiku je zabilježen zemljotres magnitude 5.8 Rihtera. Epicentar se nalazio na dubini od 10 kilometara.

Zemljotres magnitude 5.8 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedeljak, 4. maj 2026 u 17.19 časova, u Meksiku.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 16.802 i dužine -97.865.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

