Povrijeđeno šest osoba u sukobu u američkoj srednjoj školi u saveznoj državi Vašington.
Povrijeđeno je šest osoba u sukobu u američkoj srednjoj školi u saveznoj državi Vašington u četvrtak 30. aprila, piše "NBC News". Nekoliko osoba od svih povrijeđenih je izbodeno nožem.
Svi povrijeđeni su prevezeni u bolnicu. Saopšteno je u četvrtak uveče da su svi u stabilnom stanju, dok su prije toga četiri osobe bile u kritičnom stanju.
Policija Takome je potvrdila da je nekoliko povrijeđenih osoba izbodeno nožem. Policajka Šelbi Bojd, portparolka policije u Takomi, izjavila je da su osobe povrijeđene tokom sukoba u srednjoj školi "Fos".
Od šest povrijeđenih, petoro su učenici srednje škole u kojoj se incident i dogodio. Osumnjičeni je takođe učenik škole, a motiv sukoba zasad nije poznat.