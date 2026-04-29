Jedan od vodećih ljudi narko-kartela Halisko Nova generacija, Audijas Flores Silva, poznat kao "El Žardinero", uhapšen je nakon višemjesečne operacije.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Dramatični snimci prikazuju trenutak kada je jedan od vodećih ljudi narko-kartela Halisko Nova generacija pronađen kako se skriva u kanalu za kišnu kanalizaciju, nakon što su ga locirale meksičke specijalne snage.

Audijas Flores Silva, poznat pod nadimkom "El Žardinero", uhapšen je u ponedeljak nakon velike vojne operacije. Sjedinjene Američke Države ponudile su nagradu od pet miliona dolara za informacije o njemu, prenosi Dejli mejl.

Video-snimci koje je objavio meksički ministar bezbjednosti prikazuju helikoptere koji kruže iznad područja dok se vojnici približavaju, dok snimci iz vazduha pokazuju intenzivnu potragu.

Njegovi saradnici pokušali su da pobjegnu i skrenu pažnju snaga bezbjednosti, ali je Flores uočen dok se skrivao u odvodnom kanalu. Operacija je sprovedena nakon 19 mjeseci nadzora i uključivala je više od 500 vojnika, šest helikoptera i više letjelica.

Chequen esta imagen. Audias Flores, alias “El Jardinero”, intentó esconderse en un desagüe y evitar su captura.



Desna ruka "El Menča"

Meksičke vlasti saopštile su da su u raciji uhapšena dva visoko rangirana člana kriminalne mreže, uključujući Floresa, bliskog saradnika ubijenog osnivača kartela.

Nemesio Osegvera Servantes, poznat kao "El Menčo", preminuo je u februaru nakon što je ranjen u oružanom sukobu sa meksičkom vojskom u saveznoj državi Halisko, što je izazvalo talas blokada puteva i oružanih obračuna u kojima je poginulo više od 70 ljudi.

Audijas Flores Silva bio je desna ruka "El Menča" do njegove smrti, izjavio je bezbjednosni analitičar David Sosedo. Prema njegovim riječima, Flores je bio zadužen za uspostavljanje saveza između CJNG i "Čapitosa", frakcije kartela Sinaloa koju predvodi porodica Hoakina Guzmana, pozivajući se na američke i meksičke obavještajne izvore.

Analitički centar "Insajt krajm" opisao je Floresa Silvu kao jednog od mogućih naslednika "El Menča".

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa vršila je pritisak na meksičku predsjednicu Klaudiju Šejnbaum da se obračuna sa organizovanim kriminalnim grupama. Meksička predsjednica je više puta odbila američke predloge o napadima dronovima ili slanju kopnenih trupa protiv kartela.