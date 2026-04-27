Iran je Sjedinjenim Državama uputio novi predlog za deblokadu Ormuskog moreuza, dok se nuklearni pregovori odlažu za kasnije.

Izvor: Profimedia/Jacquelyn MARTIN / AFP

Iran je Sjedinjenim Državama uputio novi predlog za deblokadu Ormuskog moreuza i okončanje rata, dok bi se nuklearni pregovori odložili za kasniju fazu, potvrdili su američki zvaničnik i dva dobro upućena izvora.

Novi iranski predlog zaobilazi pitanje nuklearnog programa kako bi se postigao brži dogovor, s obzirom na to da su diplomatski napori zapali u ćorsokak, a iranski vrh je podeljen oko toga kakve bi ustupke Teheran trebalo da ponudi, piše Aksios.

Međutim, pristanak na deblokadu moreuza i kraj rata uklonio bi ključnu polugu pritiska predsjednika Trampa u budućim pregovorima.

Njegova dva primarna ratna cilja upravo su uklanjanje iranskih zaliha obogaćenog uranijuma i uvjeravanje Teherana da obustavi dalje obogaćivanje.

Očekuje se ključni sastanak u Bijeloj kući

Prema izjavama trojice američkih zvaničnika, očekuje se da će Tramp danas održati sastanak o Iranu sa svojim glavnim timom za nacionalnu bezbijednost. Jedan izvor navodi da će se na sastanku raspravljati o zastoju u pregovorima i mogućim narednim koracima.

Tramp je već u nedelju u intervjuu za Foks Njuz nagovestio da želi da nastavi s pomorskom blokadom koja guši iranski izvoz nafte, nadajući se da će time primorati Teheran na popuštanje u narednim nedeljama.

"Kada ogromne količine nafte prolaze kroz vaš sistem... ako se taj cjevovod iz bilo kog razloga zatvori jer naftu ne možete da ukrcate u rezervoare ili na brodove... desi se to da cjevovod eksplodira iznutra. Kažu da im je ostalo samo oko tri dana prije nego što se to dogodi", rekao je Tramp.

Produbljivanje diplomatske krize

Kriza u pregovorima između SAD i Irana produbila se tokom vikenda nakon što poseta iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija Pakistanu nije donijela nikakav napredak.

Bijela kuća je bila najavila da će se Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastati s Aragčijem u Islamabadu, ali Iranci na to nisu pristali. Tramp je za Aksios izjavio da ga je takav iranski stav naveo da otkaže putovanje svojih izaslanika.

"Ne vidim zašto bih ih slao na 18-časovni let u ovakvoj situaciji. To je predugo. To možemo jednako dobro da riješimo i telefonom. Iranci nas mogu pozvati ako žele. Nećemo putovati samo da bismo sjedjeli tamo", rekao je Tramp.

Aragči je juče u Muskatu održao razgovore s omanskim zvaničnicima o Ormuskom moreuzu, a zatim se vratio u Islamabad na drugi krug pregovora. Očekuje se da će danas otputovati u Moskvu na sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Šta sadrži novi iranski predlog

Prema dva upućena izvora, Aragči je tokom sastanaka u Islamabadu predstavio plan koji zaobilazi nuklearno pitanje. Jedan izvor navodi da je Aragči tokom vikenda pakistanskim, egipatskim, turskim i katarskim posrednicima jasno stavio do znanja da unutar iranskog rukovodstva ne postoji saglasnost o tome kako odgovoriti na američke zahtjeve.

Podsjetimo, SAD traži da Iran obustavi obogaćivanje uranijuma na najmanje deset godina i da ukloni sav obogaćeni uranijum iz zemlje.

Novi predlog, koji je SAD dostavljen preko pakistanskih posrednika, prvenstveno se fokusira na rešavanje krize oko moreuza i američke blokade. Kao deo dogovora, primirje bi se produžilo na duži period ili bi se strane usaglasile o trajnom prekidu rata.

Nuklearni pregovori, prema predlogu, započeli bi tek u kasnijoj fazi, nakon što moreuz bude otvoren i blokada ukinuta. Bijela kuća je potvrdila prijem predloga, ali nije poznato da li je SAD spreman da ga razmotri.

Reakcije iz Bijele kuće

Portparolka Bijele kuće Olivija Vejls u izjavi za Aksios poručila je da SAD neće pregovarati putem medija.

"Riječ je o osetljivim diplomatskim razgovorima. Kao što je predsednik rekao, Sjedinjene Države drže sve adute i sklopiće samo onaj sporazum koji američki narod stavlja na prvo mjesto i koji nikada neće dozvoliti Iranu da se domogne nuklearnog oružja", izjavila je Vejls.

Portparoli pakistanske vojske i Ministarstva spoljnih poslova odbili su da komentarišu.

