Američki predsjednik tvrdi da su SAD „u prednosti“ i da bi sukob uskoro mogao da se završi

Donald Trump izjavio je da je otkazao planirano putovanje američkih izaslanika u Pakistan, navodeći da bi dug let predstavljao nepotrebnu komplikaciju.

Govoreći za Fox News, Tramp je istakao da SAD „drže sve karte“ i da nema razloga za slanje delegacije.

„To su sati i sati leta. Rekao sam – više to ne radimo. Ako žele da razgovaraju, mogu doći kod nas ili nas mogu pozvati“, poručio je.

Američku delegaciju trebalo je da predvode Steve Witkoff i Jared Kushner, dok je, prema navodima CNN, potpredsjednik JD Vance bio u pripravnosti da se uključi u razgovore ako dođe do napretka.

Tramp je ponovio i da bi sukob mogao uskoro da se završi, uz ocjenu da će Sjedinjene Američke Države „biti veoma pobjedničke“.