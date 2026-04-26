Američki predsjednik tvrdi da su SAD „u prednosti“ i da bi sukob uskoro mogao da se završi
Donald Trump izjavio je da je otkazao planirano putovanje američkih izaslanika u Pakistan, navodeći da bi dug let predstavljao nepotrebnu komplikaciju.
Govoreći za Fox News, Tramp je istakao da SAD „drže sve karte“ i da nema razloga za slanje delegacije.
„To su sati i sati leta. Rekao sam – više to ne radimo. Ako žele da razgovaraju, mogu doći kod nas ili nas mogu pozvati“, poručio je.
Američku delegaciju trebalo je da predvode Steve Witkoff i Jared Kushner, dok je, prema navodima CNN, potpredsjednik JD Vance bio u pripravnosti da se uključi u razgovore ako dođe do napretka.
Tramp je ponovio i da bi sukob mogao uskoro da se završi, uz ocjenu da će Sjedinjene Američke Države „biti veoma pobjedničke“.