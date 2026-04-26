Klimatski modeli ukazuju na mogući razvoj veoma snažnog "El Ninja", koji bi mogao dovesti do novih globalnih vremenskih ekstrema i dodatnog porasta temperatura, uz potencijalne posljedice i u Evropi, uključujući Balkan.

Prošla godina bila je treća najtoplija od početka mjerenja temperature, iako je bio prisutan klimatski fenomen El Ninja, koji obično djeluje rashlađujuće. Prema podacima servisa Kopernikus Klimat Čejndž Servis, 2025. je bila tek neznatno hladnija od 2023. i 2024, koja drži rekord kao najtoplija godina. Ipak, već 2026. mogla bi da nadmaši taj rekord.

"Super El Ninjo"

Klimatski modeli ukazuju na moguć razvoj veoma snažnog El Ninja, potencijalno najjačeg do sada, zbog čega se sve češće pominju termini poput "super El Ninjo" ili "Godzila El Ninjo".

Ovaj fenomen može donijeti suše u pojedinim regionima, poplave u drugim, ali i dodatno povećanje globalnih temperatura. Kako je za "Nju Sajentist" izjavio Adam Skajf, tropski Pacifik mogao bi da se zagrijava brže nego ikada u ovom vijeku.

El Ninjo je prirodni klimatski fenomen, odnosno topla faza ENSO sistema, koja podrazumijeva porast temperature površinskih voda u centralnom i istočnom Pacifiku. Najčešće dostiže vrhunac krajem godine. Njegova suprotnost je El Ninja, kada dolazi do zahlađenja okeana i blagog pada globalnih temperatura, iako posljednji ciklusi nisu donijeli značajnije osvježenje.

Fenomen je poznat vijekovima - još su ga peruanski ribari primijetili uoči Božića, pa su ga nazvali "El Ninjo de Navidad". Kasnije su zabilježeni i njegovi ekstremni efekti, poput neobičnih kiša u Peruu još u 16. vijeku.

Trajanje između devet i 12 mjeseci

Uobičajeno, El Ninjo traje između devet i 12 mjeseci i podiže globalnu temperaturu za oko 0,2 stepena. Donosi više padavina i oluja u dijelovima Amerike, Afrike i Azije, dok istovremeno izaziva suše i požare u Australiji, jugoistočnoj Aziji i Amazoniji.

Kada temperatura mora poraste za više od dva stepena iznad prosjeka, govori se o "super El Ninju", rijetkom i izuzetno snažnom događaju.

Takvi događaji mogu imati ozbiljne posljedice. Na primjer, tokom 1982/83. zabilježene su ekstremne suše, poplave i oluje širom svijeta, uz velike ljudske i materijalne gubitke. Sličan scenario viđen je i tokom 1997/98, kada su mnogi regioni pogođeni vremenskim ekstremima i rekordnim temperaturama.

Dodatno utiče na globalno zagrijavanje

Prema prognozama Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), postoji velika vjerovatnoća razvoja umjerenog do jakog El Ninja već početkom ljeta, iako stručnjaci upozoravaju da su prognoze u proljećnim mjesecima manje pouzdane. Klimatološkinja Sara Ivasić ističe da će jasnija slika o intenzitetu fenomena biti poznata krajem proljeća.

El Ninjo dodatno utiče na globalno zagrijavanje jer mijenja raspored atmosferskih procesa i energetsku ravnotežu planete. Njegov efekat se nadovezuje na postojeći trend rasta temperatura, što može dovesti do novih rekorda, poput onog iz 2024. godine, prenosi Jutarnji.

Kada je riječ o Evropi, uticaj ovog fenomena je indirektan. Dosadašnja istraživanja ukazuju da sjever kontinenta može očekivati hladnije i suvlje periode krajem zime, dok bi Mediteran, uključujući Balkan, mogao imati toplije i kišovitije uslove. Ipak, konačni efekti zavise od kombinacije više klimatskih faktora.