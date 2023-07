SKORO SVI OVAKO RASHLAĐUJU PREGRIJANOG PSA, TO JE GREŠKA! Ne pomažete, pravite KONTRAEFEKAT - može da bude kobno!

Šta treba da radite da biste osvJežili psa kada su temerature ekstremno visoke?

Nesnosne vrućine teško podnose i životinje, pa ekstremno visoke temperature mogu loše da se odraze na zdravlje pasa. Malo ko zna da psi već na temperaturama iznad 25 stepeni Celzijusa mogu da podlegnu toplotnom udaru, a stručnjaci upozoravaju na vremenske intervale u kojima ne bi trebalo da ih izvodite napolje. Ipak, šta raditi kad je pas pregrijan, kako mu pomoći?

Udruženje "PIT" iz Niša, koje je osnovano 2018. godine, aktivno se bavi zbrinjavanjem napuštenih, povrijeđenih i životno ugroženih životinja. Na svojoj Instagram stranici upozorili su vlasnike pasa da nikada ne treba da ih polivaju hladnom vodom, niti da stavljaju hladan peškir kako bi ih rashladili.

"Ljubitelji životinja, nikada nemojte pogriješiti tako što ćete pregrejanog psa politi hladnom vodom ili mu staviti mokar peškir na leđa. Dobićete suprotan efekat od željenog. Usled hladnoće, vene se skupljaju, a zbog visoke temperature (iznad 42 stepena) - bjelančevine u krvi se ugrušavaju, što krv čini gustom i viskoznom.

Zbog kombinacije to dvoje, srce više ne može da dobije krv, a organi otkazuju jedan po jedan, zbog nedostatka kiseonika. Rezultat je veoma spora i veoma bolna smrt. Ako pokušate da pomognete pregrijanom psu na ovaj način, on će ipak uginuti. Prvo mu dajte da popije mlaku vodu, a zatim mu ohladite tabane, grudi i donji dio stomaka vlažnim peškirom. Zatim stavite psa u hlad na vlažan peškir i obezbijedite mu vodu da pije kada bude to želio", napisalo je Udruženje "Pit" uz fotografiju pregrijanog psa:

"Dijeljenje je veoma poželjno, jer iznova i iznova vidimo slike pregrijejanih pasa kako izlaze iz automobila sa vodom polivenom po leđima", dodali su za kraj.