Zašto je djevojčica na letu prestala da diše? Srpski doktor je spasao, evo šta da radite kod temperature preko 40

Srpski doktor Daniel Tomićević je na letu FK Napredak u Turskoj spasao život petogodišnjoj djevojčici koja je imala fras zbog visoke temperature. Šta da radite u slučaju da imate temperaturu 40 stepeni Celzijusovih i više?

Zahvaljujući doktoru Danielu Tomićeviću, spašen je život jedne djevojčice iz Turske i to na 12.000 metara od zemlje. Sve se dogodilo na letu od Istanbula do Antalije, kada je doktor prepoznao da petogodišnja djevojčica ima visoku temperaturu.

"Zatekao sam petogodišnju djevojčicu, najprije vrlo crvenu u licu. Imala je veoma visoku tjelesnu temperaturu, prešla je 40. Borila se sa grčevima i u jednom trenutku je baš poplavila. Bila je van svijesti i prestala je da diše. Stjuardese su mi donijele dva kofera sa ljekovima, ali tu nije bilo ničega adekvatnog za liječenje djece. Srećom, našao sam čepiće dijazepama. Brzo sam ih iskoristio i grčevi su počeli da se zaustavljavaju. Konstantno smo joj masirali grudi. Riječ je o šestočlanoj porodici. Oko nas su bili uplakani i uplašeni majka, otac, brat, baka i deka, rekao je doktor Tomićević koji je našao brufen od 600 miligrama.

"Ništa nije isto kada ste iznad oblaka. Ne možete da se zaustavite. Nema ko da vam pomogne. Stjuardese jesu reagovale fantastično, ali pričam o stručnim licima. Bilo nam je neophodno da reagujemo nekim lijekom za obarenje temperature. Iskoristio sam klupsku 'apoteku' i uzeo brufen od 600 miligrama. Nožićem sam izdrobio lijek u mlijeko, kako djevojčica ne bi popila preveliku dozu za njene godine. Mješavina mlijeka i vode natjerala ju je da povrati, ali došla je k sebi i svi smo lakše disali", ispričao je za Meridian sport doktor Tomićević.

Temperatura 40 °C kod odrasle osobe i djeteta

Oznake "38" ili "39" koje se pojavljuju na termometru prilikom mjerenja temperature često vas tjeraju da razmislite o pitanjima: "Može li temperatura da dostigne 40 °C?" i "Kada uzimati antipiretike da bi se spriječio takav porast?". Roditelji su posebno zabrinuti ako im je dijete bolesno. I iako se oznaka "40" ne bilježi često, svima je korisno da znaju zašto se javlja jaka temperatura, kako bi na vrijeme pozvali ljekara i pravilno postupili prije njegovog dolaska. Hajde da razgovaramo o uzrocima temperature od 40 °C, koliko je opasna i šta da radite ako imate groznicu.

U jednom trenutku, visoka temperatura prestaje da služi kao odbrana i počinje da postaje ozbiljna prijetnja našim životima. Promjena tjelesne temperature koja prelazi njen normalni nivo za 4°C dovodi do oštećenja ćelijskih struktura i poremećaja mnogih hemijskih procesa koji se odvijaju u tijelu.

Visoka temperatura najviše pogađa naš mozak - ako nam temperatura pređe 41°C, njegovo funkcionisanje je ozbiljno narušeno, što može da rezultira nepovratnim promjenama u strukturi proteina u nervnim ćelijama. Čak i niža temperatura koja traje dugo je opasna jer opterećuje naš organizam. Groznica je pretnja, posebno za starije ljude (koronarna bolest srca), jer uzrokuje da srce brže kuca i samim tim zahtijeva više kiseonika (može doći do ishemije srca). Ponekad visoka temperatura dovodi do kolapsa kod odraslih, dok djeca mogu da dožive konvulzije - medicinsko stanje u kojem se tjelesni mišići brzo i uzastopno grče i opuštaju, što dovodi do nekontrolisanog trešenja tijela, što je doživjela i petogodišnja djevojčica na letu.

Šta uzrokuje temperaturu od 40°C?

Najčešće je temperatura do 40 °C povezana sa infekcijom, ne nužno teškom. Ovako visoka očitavanja na termometru mogu da se primijete i kod prehlade ili, naučno, akutne respiratorne virusne infekcije. Visoku temperaturu obično izazivaju adenovirusi i virusi gripa. Grip počinje naglo, a vaše zdravlje se naglo pogoršava. Prvi simptomi mogu da budu temperatura od 38-40 °C, slabost, bol u očima i kašalj. Curenje iz nosa kod gripa se javlja rjeđe i to ne na početku bolesti, već na kraju prvog dana. Groznica kod gripa traje u prosjeku 4 dana. Kada su inficirani adenovirusima:

zahvaćeni su nosna šupljina, sluzokoža oka, krajnici i ždrijelo;

simptomi se javljaju polako;

najviše uznemirava jako curenje iz nosa i iscjedak iz nosa;

limfni čvorovi mogu da postanu uvećani;

prehlade traju do dvije nedelje.

Kod djeteta, temperatura od 40 °C takođe može da bude manifestacija herpangine. Uzrokuju ga enterovirusi, a ne virusi herpesa, kako mnogi pogrešno vjeruju. Sa herpanginom, u grlu se formiraju mjehurići, koji zatim pucaju, a na njihovom mjestu se pojavljuju mali čirevi, koji izazivaju bol u grlu. Zbog njih dijete najčešće odbija da jede. Što se tiče bakterija, tokom prehlade obično ne djeluju samostalno, već se pridružuju virusnoj bolesti. Može se posumnjati na bakterijsku infekciju ako visoka temperatura traje duže od sedam dana.

Šta raditi u slučaju visoke temperature?

Za hitnu kućnu njegu možete da koristite kućne ljekove za groznicu: