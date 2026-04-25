Izvor: Printscreen

Operateri dronova 60. zasebne mehanizovane brigade ukrajinske vojske iskoristili su kopneni dron kako bi spasili 77-godišnju staricu. Ženu su uočili dok je hodala putem koji je bio pod stalnom ruskom vatrom.

Informaciju je na društvenim mrežama objavio 3. armijski korpus, u čijem sastavu djeluje i 60. mehanizovana brigada. Borci iz jedinice Cerberus, koja upravlja kopnenim bespilotnim sistemima, bili su u izviđanju kada su primijetili staricu kako hoda među kraterima od granata.

Robotska operacija spasavanja

Na snimku koji je kasnije objavljen vidi se kako starica u jednom trenutku pada na tlo. Vojnici su tada odlučili da pokrenu operaciju spasavanja pomoću robota. Kako ne bi uplašili ženu, vojnici su kopnenog robota prekrili ćebetom na kojem je bila ispisana poruka: "Bako, upadaj", naveli su iz jedinice.

A ground robot evacuated a 77 year old Ukrainian lady from Lyman. Her home of 53 years was destroyed by Russians.



She was walking along a shelled…pic.twitter.com/LHSVEkDTG9 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)April 25, 2026

Vojni izvori ističu da je 77-godišnja žena živjela u svom domu punih 53 godine. Njenu kuću nedavno su potpuno uništile ruske snage, nakon čega je starica ostala bez krova nad glavom usred borbene zone.

Spaseni i drugi civili

Osim starice, ukrajinski dronovi ispratili su još troje civila koji su pješke krenuli ka tački za evakuaciju. Čim su stigli do oklopnog vozila, borci 1. mehanizovanog bataljona izvukli su ih sa prve linije.

Civile su potom preuzeli pripadnici službe za zbrinjavanje "Anđeli", koja djeluje pri 3. korpusu. Oni su se pobrinuli za njihov transport na sigurno i dalju pomoć.

Ovo nije prvi put da ukrajinska vojska koristi bespilotne sisteme za neobične akcije spasavanja. Ranije su vojnici dronom spasili mačku i psa sa položaja na samoj liniji fronta, prevezavši životinje 12 kilometara na sigurno.