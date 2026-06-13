Španski teniser Karlos Alkaraz propustiće Vimbldon, nakon što nije uzeo učešće ni na Rolan Garosu.

Izvor: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz propustio je Rolan Garos zbog povrede zgloba, a nedugo nakon ove teške odluke objavio je da će propustiti i Vimbdon. Ipak, teniska javnost je ostala uskraćena za detaljnije informacije, pa je Andre Agasi postavio neka važna pitanja oko njegove zdravstvene situacije.

Od objave da će propustiti i Vimbldon, otkriveno je jako malo informacija o težini povrede. Prošlog mjeseca, Alkaraz se oglasio na društvenim mrežama rekavši da njegov oporavak "ide dobro", ali nije naveo vremenski okvir za povratak.

To se nije dopalo Agasiju, koji želi više transparentnosti iz španskog tabora.

"Bilo bi zaista korisno kada bi on ili neko njemu blizak jasno objasnio tačnu prirodu njegove povrede, jer u ovom trenutku možemo samo da nagađamo", rekao je nekadašnji grend slem šampion.

On kaže da se povrede zgloba mogu značajno razlikovati i kako je javnost ostala uskraćena o detaljima povrede jednog od najboljih tenisera današnjice. "O čemu tačno pričamo i koje metode liječenja su u pitanju? Ne znam tačno šta on ima".

Alkaraz je objavio samo kratko saopštenje.

"Moj oporavak ide dobro i osjećam se mnogo bolje, ali nažalost još uvijek nisam spreman da se takmičim, zbog čega moram da odustanem od igranja na travi na Kvinsu i Vimbldonu. To su dva zaista posebna turnira za mene i mnogo će mi nedostajati. Nastaviću da radim na tome da se vratim što je prije moguće".

Posustao i Siner

U odsustvu Karlosa Alkaraza glavni favoriti za osvajanje Rolan Garosa bili su Novak Đoković i Janik Siner. Italijan je kolabirao i ispao u drugom kolu, dok je Đoković poražen u trećem kolu od Brazilca Žoaa Fonseke.

Siner je potom nekoliko dana proveo na ispitivanjima u bolnici jer su svi bili zabrinuti zbog načina na koji je završio svoju misiju na pariskoj šljaci. Ipak, on će biti spreman za Vimbldon, nakon što je utvrđeno da se radi o velikom opterećenju i premoru.