Veliki šumski požar na jugu Austrije, u blizini sela Marija Lugau kod italijanske granice, zahvatio je površinu od oko 110 hektara, dok vatrogasci uz pomoć helikoptera pokušavaju da stave vatru pod kontrolu.

Vatrogasci pokušavaju da stave pod kontrolu veliki šumski požar koji je izbio na jugu Austrije ranije ove nedelje, a vatra sada guta površinu ekvivalentnu oko 150 fudbalskih terena, saopštila je vatrogasna služba.

Uzrok požara koji je izbio u četvrtak uveče u blizini sela Marija Lugau, blizu italijanske granice, još uvijek je nepoznat. Vjetar i suvi uslovi prouzrokovali su širenje vatre na površinu od 110 hektara, saopštili su vatrogasci u obližnjem Hermagoru.

Trenutno požar ne predstavlja prijetnju ljudima ili naseljima, ali su operacije gašenja požara otežane, dodali su vatrogasci.

Vatrogasna služba je saopštila da su helikopteri takođe raspoređeni u gašenju požara na strmom terenu. Glavni put u blizini je zatvoren za saobraćaj iz predostrožnosti.