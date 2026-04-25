Pokazivanje srednjeg prsta, u Rusiji predstavlja kršenje Zakona o administrativnim prekršajima i kažnjava se novčanom kaznom od 3.000 do 5.000 rubalja.

U Republici Baškortostan jedna žena kažnjena je sa 3.000 rubalja jer je u tržnom centru pokazala ovaj gest poznanici, navodno „iz ličnog neprijateljstva“.

Sličan slučaj dogodio se u Toljati, gdje je druga žena dobila istu kaznu nakon što je tokom rasprave oko parking mjesta podigla srednji prst. U ovom slučaju sud je kao dokaz koristio video-snimak incidenta.

U Republici Komi, uvrede praćene istim gestom prema više osoba rezultirale su kaznom od 3.200 rubalja, dok je u Irkutska oblast vozač kažnjen sa 3.000 rubalja jer je tokom preticanja iz automobila pokazao srednji prst drugom učesniku u saobraćaju – što je zabilježila kamera.

Posebno se izdvaja slučaj iz Kirovska oblast, gdje je majka učenice nakon pozdrava direktoru škole uzvratila „doviđenja“ uz nepristojan gest. Osim novčane kazne od 4.000 rubalja, sud joj je naložio i da direktoru isplati dodatnih 10.000 rubalja na ime nematerijalne štete.

Direktor je u tužbi naveo da su ga događaji ostavili „uznemirenog i emocionalno iscrpljenog“, te da su uticali na njegov rad i sposobnost upravljanja kolektivom.

Iz sudske prakse proizlazi da optuženi najčešće negiraju prekršaj ili tvrde da je gest pogrešno protumačen, ali u slučajevima gdje postoje snimci ili svjedoci – kazne su gotovo neizbježne.