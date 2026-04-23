Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Evropa se suočava sa ozbiljnom energetskom krizom koja bi mogla imati veliki uticaj na ljetnju sezonu putovanja. Zbog rata u Iranu i poremećaja u snabdijevanju, avionsko gorivo naglo poskupljuje, a sve je veća bojazan i od mogućih nestašica.

Evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen upozorio je da je situacija već sada veoma ozbiljna i da bi mnogi građani mogli da promijene planove za odmor.

„Nažalost, vrlo je vjerovatno da će mnogima godišnji odmori biti pogođeni, bilo otkazivanjem letova ili veoma, veoma skupim kartama“, rekao je za Sky News. „Čak i ako učinimo sve što možemo, ako nema avionskog goriva – jednostavno ga nema.“ Međunarodna agencija za energiju već je upozorila da bi do ozbiljnih problema u snabdijevanju moglo doći u narednih pet do šest nedelja.

Čak i u slučaju brzog smirivanja sukoba, posledice će se osećati dugo. „Čak i ako sutra zavlada mir i Hormuški moreuz se ponovo otvori, mislim da ćemo izbeći najgore, ali i u najboljem scenariju kriza cena će trajati još neko vrijeme“, rekao je Jorgensen.

Dodao je i da je gasna infrastruktura u regionu značajno oštećena, što znači da bi Evropa mjesecima, pa i godinama, mogla da plaća energiju znatno skuplje nego ranije.

„Ljetujte bliže kući“

Zbog svega toga, italijanska agencija za civilno vazduhoplovstvo savjetuje građanima da razmisle o ljetovanju bliže domu. Njen čelnik Pjerluiđi di Palma ističe da je psihološki efekat rasta cijena već snažno pogodio putnike.

„U prošlosti su cijene goriva prelazile 100 dolara bez značajnog uticaja na avio-saobraćaj, ali ovog puta psihološki efekat ima razoran uticaj na putnike“, rekao je di Palma.

„Najbolje je preporučiti odmor negdje u blizini ili ponovo otkriti ljepote sopstvene zemlje.“

Onima koji ipak planiraju daleka putovanja savjetuje dodatni oprez.

„Za one koji i dalje žele da rizikuju duža putovanja, dobra je ideja razmotriti posebno osiguranje koje garantuje povraćaj novca u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta.“

EU u međuvremenu pokušava da ublaži posledice krize ubrzavanjem prelaska na obnovljive izvore energije, podsticanjem domaćinstava na korišćenje toplotnih pumpi i solarnih panela, kao i smanjenjem poreza na električnu energiju kako bi se podstakla kupovina električnih vozila.

Lufthansa ukida čak 20.000 kratkih letova

Avio-kompanije već preduzimaju konkretne mjere kako bi se izborile sa rastućim troškovima. Njemačka Lufthanza najavila je ukidanje čak 20.000 kratkih letova tokom leta, uz obrazloženje da su mnoge rute postale „neprofitabilne“ zbog naglog rasta cijena goriva.

Cijena avionskog goriva udvostručila se od početka sukoba SAD i Izraela sa Iranom, prije svega zbog otežane proizvodnje i transporta na Bliskom istoku.

Osim Lufthanze, i druge kompanije poput KLM-a i Delte privremeno smanjuju broj letova, dok mnoge istovremeno povećavaju cijene karata kako bi troškove prebacile na putnike.

Analitičari upozoravaju da je ovo tek početak i da putnici treba da očekuju dalji rast cijena i još veći broj otkazivanja ako se sukob nastavi.

Prema njegovim riječima, trenutno je prije svega riječ o krizi cijena, ali postoji realna opasnost da preraste u krizu snabdevanja. „Za sada je to primarno kriza cijena, a ne još kriza snabdevanja, ali nažalost ne možemo biti sigurni da ćemo izbeći nestašice, posebno kada je riječ o avionskom gorivu, ako se kriza nastavi.“

Ključni problem leži u zavisnosti Evrope od uvoza goriva iz Persijskog zaliva, koji čini oko 50 odsto ukupnog snabdijevanja. Većina tog goriva prolazi kroz Hormuški moreuz, koji je Iran praktično zatvorio kao odgovor na američke i izraelske napade.

Važnost regiona potvrđuje i podatak da sama rafinerija Al-Zur u Kuvajtu obezbeđuje oko 10 odsto evropskog uvoza avionskog goriva.

Međunarodna agencija za energiju prošle nedelje upozorila je da bi Evropa mogla ostati bez avionskog goriva u roku od nekoliko nedelja, iako britanska vlada i neke avio-kompanije tvrde da zasad ne beleže ozbiljne poremećaje u snabdevanju.

Lufthanza je poručila da će, uprkos smanjenju evropske mreže letova, putnici i dalje imati pristup globalnoj mreži, posebno dugolinijskim rutama.

Dodaju, ipak, da će se to odvijati uz znatno veću efikasnost zbog visokih troškova goriva, uz procenu da će tim merama uštedeti oko 40.000 tona goriva.

Kompanija je takođe najavila ubrzano gašenje svoje evropske podružnice CityLine i povlačenje 27 aviona iz upotrebe, dijelom zbog „značajno povećanih cijena kerozina“, ali i dodatnih troškova povezanih sa radnim sporovima.

Prvi talas ukidanja letova već je počeo, a među pogođenim rutama su i linije iz Frankfurta ka Poljskoj i Norveškoj.

(Jutarnji list/MONDO)