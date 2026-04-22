Rudnik "Ada tepe" u Bugarskoj prestaje sa radom. Kompanija je pripremila socijalni program koji uključuje ponude za prelazak radnika u druge sektore.

​Poslednjim miniranjem, zvanično je otpočela procedura zatvaranja rudnika zlata "Ada tepe", prvog modernog rudarskog postrojenja otvorenog u Bugarskoj nakon pada komunizma.

Kanadska kompanija "Dundee Precious Metals" (DPM) objavila je planirani prestanak proizvodnih aktivnosti u svom rudniku u Krumovgradu.

Iako će postrojenje prestati sa radom do sredine ove godine, uprava kompanije već je preduzela korake kako bi obezbijedila budućnost za svojih 300 zaposlenih, od kojih su gotovo svi lokalni mještani. Prema riječima nadležnih, radnici će ostati angažovani do 1. oktobra.

Kompanija je pripremila socijalni program koji uključuje ponude za prelazak u druge sektore DPM-a, uključujući rudnik u Čelopeču, ali i daleku Namibiju.

"Paralelno sa internim preraspodjelama, vodimo intenzivne pregovore sa jednom turskom kompanijom koja je zainteresovana za angažovanje naših stručnjaka nakon što operacije u Krumovgradu budu u potpunosti obustavljene", navode iz kompanije.

Arheološko blago

Značaj lokaliteta "Ada tepe" prevazilazi granice moderne ekonomije.

Arheološka istraživanja potvrdila su da je ovo najstariji rudnik zlata u Evropi, sa tragovima eksploatacije koji datiraju hiljadama godina unazad.

Investicija vrijedna 165 miliona dolara uspjela je da pomiri moderne rudarske metode sa očuvanjem istorijskog nasleđa, što je ovaj projekat učinilo jedinstvenim u svijetu.

Ekološki standardi

"Ada tepe" nije bila samo izvor dragocenog metala, već i poligon za primenu najstrožih ekoloških standarda, prenosi Telegraf.

Rudnik je funkcionisao koristeći isključivo kišnicu, koja je kroz savremeni sistem za prečišćavanje dovođena do nivoa pijaće vode, čime je eliminisan negativan uticaj na lokalne vodotoke.

Izvršni potpredsjednik kompanije inženjer Ilija Garkov istakao je da je ovaj projekat bio "lakmus papir" za Bugarsku, dokazavši da je zemlja spremna za visoke tehnologije i velike strane investicije.

Iako se proizvodna svjetla u Krumovgradu gase, nasljeđe koje "Ada tepe" ostavlja u sferi održivog rudarstva služiće kao model za buduće projekte širom Balkana.

