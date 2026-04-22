Dvije osobe su poginule, a 16 je povrijeđeno kod Malog Trnova kada je ukrajinski autobus iznenada krenuo unazad i pregazio putnike koji su izašli jer je ostao bez goriva.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Lyubomir Tzenkov

Dvije osobe su poginule, a 16 je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći sa ukrajinskim autobusom kod Malog Trnova. Tragedija se odigrala u neposrednoj blizini graničnog prelaza, prenosi dopisnik agencije BGNES.

— Vijesti.ba (@Vijesti_ba)April 22, 2026

Prema prvim podacima, vozilo je stalo na putu nakon što je ostalo bez goriva. Ljudi su izvedeni napolje, ali je autobus iznenada krenuo unazad i bukvalno pregazio dio putnika koji su se nalazili iza njega.

До момента шест души са транспортирани към здравни заведения в Бургас, а десет души са откарани в центъра на "Бърза помощ" в Малко Търново.https://t.co/THOULmx2Xa — News Agency BGNES (@BGNES)April 22, 2026

Prema spisku, u autobusu je bilo 37 putnika i dva vozača (ili ukupno 39 ukrajinskih državljana). Usled saobraćajne nesreće poginula su dva putnika.

Autobus se nalazi u jarku i do sada su izvučeni svi putnici i vozači. Do sada je šest osoba transportovano u zdravstvene ustanove u Burgasu, a deset osoba je prevezeno u centar Hitne pomoći u Malom Trnovu. Preostali putnici iz grupe privremeno su smješteni u Dnevni centar u ovom pograničnom gradu.

