U blizini graničnog prelaza Malo Trnovo dogodila se tragedija u kojoj su dvije osobe poginule, 16 osoba je povrijeđeno.

U teškoj saobraćajnoj nesreći u blizini graničnog prelaza Malo Trnovo poginule su dvije osobe, dok je najmanje 16 povrijeđeno nakon što je autobus sa ukrajinskim registracijama krenuo unazad i naletio na putnike koji su stajali iza njega.

Nesreća se dogodila na putu Burgas – Malo Trnovo, u blizini kontrolnog punkta koji vodi ka Turskoj. Prema prvim informacijama, autobus koji je prevozio 37 putnika i dva vozača (svi ukrajinski državljani) zaustavio se jer je ostao bez goriva. Nakon što su putnici izašli iz vozila i okupili se iza njega, autobus je neočekivano počeo da se kreće unazad, pišu Novinite.

Vlasti su saopštile da je autobus tada udario u grupu ljudi i završio u jarku pored puta.

"Vozilo se pokvarilo jer je ostalo bez goriva. Putnici su izašli, ali se malo kasnije autobus iznenada pokrenuo i udario u ljude koji su stajali iza njega", naveli su iz policije.

Udar je bio fatalan za dva putnika, dok je 16 osoba povrijeđeno, od kojih su neki teško povrijeđeni. Ekipe hitne pomoći prevezle su šestoro ranjenih u bolnice u Burgasu, dok je desetoro zbrinuto u hitnoj pomoći u Malo Trnovo. Preostali putnici su privremeno smješteni u dnevni centar u ovom pograničnom gradu, gdje su im pruženi medicinska pomoć i osnovne potrepštine.

Detalji istrage

Lokalni zvaničnici su naveli da je autobus putovao ka Turskoj u sklopu putovanja ukrajinskih državljana, među kojima je bilo i izbjeglica koje žive u Burgasu. Grupa je navodno čekala pored vozila u trenutku kada se incident dogodio.

Vozač autobusa je priveden u Regionalnu policijsku upravu Malo Trnovo dok se nastavlja istraga o svim okolnostima ove tragedije.

