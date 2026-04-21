Porodična penzija iz Njemačke može da pripadne članovima porodice preminulog osiguranika, ali uz jasno definisane uslove. Pravo najčešće ostvaruju supružnici i djeca, a postupak se u praksi često pokreće preko PIO Fonda.

Ko može da naslijedi njemačku penziju?

Pravo na porodičnu penziju imaju:

supružnik preminulog osiguranika

razvedeni supružnik (ali samo pod posebnim uslovima)

djeca

Kod djece, pravo traje do 15. godine života, odnosno duže ukoliko su na redovnom školovanju. U praksi, ova granica može biti produžena i do 27. godine, u zavisnosti od statusa obrazovanja.

Ključni uslovi koje morate ispuniti

Da bi porodica ostvarila pravo na njemačku penziju, potrebno je:

da je preminuli imao najmanje 5 godina staža osiguranja u Njemačkoj

da je brak trajao najmanje jednu godinu

da podnosilac zahtjeva dokaže srodstvo i status

Važno je napomenuti da pravo prestaje u slučaju ponovnog stupanja u brak.

Koliki iznos može da se dobije?

Visina porodične penzije najčešće iznosi između 55% i 60% penzije preminulog osiguranika.

Postoje i dvije osnovne kategorije:

mala porodična penzija - za mlađe korisnike

velika porodična penzija - za starije, one sa djecom ili osobe nesposobne za rad

Koja će se primjenjivati zavisi od ličnih okolnosti korisnika.

Kako se podnosi zahtjev?

Zahtjev se podnosi njemačkom nosiocu osiguranja.

U praksi to znači da se dokumentacija predaje , koji zatim komunicira sa njemačkim institucijama.

Koja dokumentacija je potrebna?

Za ostvarivanje prava najčešće je potrebno dostaviti:

izvod iz matične knjige umrlih

vjenčani list

dokaze o radnom stažu preminulog u Njemačkoj

lična dokumenta podnosioca zahtjeva

U pojedinim slučajevima traže se i dodatni prevodi i potvrde, što postupak može učiniti složenijim.