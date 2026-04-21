Porodična penzija iz Njemačke može se ostvariti uz ispunjenje specifičnih uslova, uključujući pravo supružnika i djece preminulog osiguranika.
Porodična penzija iz Njemačke može da pripadne članovima porodice preminulog osiguranika, ali uz jasno definisane uslove. Pravo najčešće ostvaruju supružnici i djeca, a postupak se u praksi često pokreće preko PIO Fonda.
Ko može da naslijedi njemačku penziju?
Pravo na porodičnu penziju imaju:
- supružnik preminulog osiguranika
- razvedeni supružnik (ali samo pod posebnim uslovima)
- djeca
Kod djece, pravo traje do 15. godine života, odnosno duže ukoliko su na redovnom školovanju. U praksi, ova granica može biti produžena i do 27. godine, u zavisnosti od statusa obrazovanja.
Ključni uslovi koje morate ispuniti
Da bi porodica ostvarila pravo na njemačku penziju, potrebno je:
- da je preminuli imao najmanje 5 godina staža osiguranja u Njemačkoj
- da je brak trajao najmanje jednu godinu
- da podnosilac zahtjeva dokaže srodstvo i status
Važno je napomenuti da pravo prestaje u slučaju ponovnog stupanja u brak.
Koliki iznos može da se dobije?
Visina porodične penzije najčešće iznosi između 55% i 60% penzije preminulog osiguranika.
Postoje i dvije osnovne kategorije:
- mala porodična penzija - za mlađe korisnike
- velika porodična penzija - za starije, one sa djecom ili osobe nesposobne za rad
Koja će se primjenjivati zavisi od ličnih okolnosti korisnika.
Kako se podnosi zahtjev?
Zahtjev se podnosi njemačkom nosiocu osiguranja.
U praksi to znači da se dokumentacija predaje, koji zatim komunicira sa njemačkim institucijama.
Koja dokumentacija je potrebna?
Za ostvarivanje prava najčešće je potrebno dostaviti:
- izvod iz matične knjige umrlih
- vjenčani list
- dokaze o radnom stažu preminulog u Njemačkoj
- lična dokumenta podnosioca zahtjeva
U pojedinim slučajevima traže se i dodatni prevodi i potvrde, što postupak može učiniti složenijim.