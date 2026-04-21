Evropske vlasti pokrenule su istragu nakon što je u pojedinim teglama dječje hrane kompanije HiPP pronađen otrov za pacove, što je izazvalo uzbunu u više zemalja i sumnju na organizovani kriminal i pokušaj iznude.

Izvor: Antonio BAYER / AFP / Profimedia

Otrov za pacove pronađen u teglama hrane za bebe uznemirio je javnost širom Evrope, nakon što su austrijske vlasti na rafovima jednog trgovinskog lanca otkrile kontaminirani proizvod renomiranog proizvođača HiPP.

Riječ je o kašici sa šargarepom i krompirom, a sumnja se da je u pitanju organizovani kriminal i pokušaj iznude koji obuhvata više zemalja centralne Evrope.

Prema dostupnim informacijama, sporni proizvodi za sada nisu konzumirani, ali je slučaj povezan sa prijetnjama upućenim kompaniji i planom da se otrovane teglice plasiraju na tržišta Austrije, Češke i Slovačke.

Sumnjivi proizvodi pronađeni su u više država, dok su vlasti u Sloveniji preventivno povukle određene serije iz prodaje. Sve dodatne informacije roditelji mogu pronaći na zvaničnom sajtu ove kompanije, gdje je detaljno objašnjena situacija i potvrđeno da Srbija nije pogođena ovim slučajem.

Pokrenuta međunarodna istraga

Kako je za emisiju "Redakcija" na Kurir TV izjavio Milutin Ilić, izvršni direktor Instituta Geopolitikon koji se uživo uključio iz Praga, u toku je međunarodna istraga u kojoj učestvuje više bezbjednosnih i zdravstvenih institucija.

"Prema zvaničnim informacijama, vodi se međunarodna policijska istraga u kojoj učestvuju Austrija, Češka, Slovačka, a naknadno i Njemačka. Hipoteza istrage jeste da je krajem marta proizvođaču upućena prijetnja da će određeni broj proizvoda biti zatrovan i plasiran u prodaju", rekao je Ilić.

On je naveo da je do sada pronađeno pet od ukupno šest spornih tegli koje su pomenute u prijetnji, dok se za jednom i dalje traga, uključujući i područje na granici Austrije i Mađarske.

"Važno je istaći da nadležni organi za sada ne procjenjuju da postoji visok nivo rizika za širu populaciju, ali su građani upozoreni da obrate pažnju na sumnjive proizvode, posebno na oštećenja ambalaže i neobične oznake", dodao je Ilić.

Policija i inspekcijske službe širom regiona su u pripravnosti, a dodatnu zabrinutost izazivaju navodi pojedinih medija da bi broj spornih tegli mogao biti i veći od zvanično potvrđenog.

(Kurir/Mondo)