Rast cijena avio-karata i moguća nestašica goriva prijete letovima u Evropi i Aziji.

Izvor: APFootage / Alamy / Profimedia

Pored viših cijena avionskih karata i dodatnih taksi zbog rata u Iranu, avio-kompanije u Evropi i Aziji, od kojih mnoge zavise od uvoznog avio-goriva, sada se suočavaju sa potencijalnom nestašicom, što povećava rizik od otkazivanja letova i smanjenja broja polazaka.

Sjedinjene Američke Države nisu u neposrednoj opasnosti od nestašice goriva, ali globalni manjak već podiže cijene za američke prevoznike. Zbog toga ukidaju najjeftinije karte i manje isplative letove, što će najvjerovatnije dodatno podići cijene za putnike tokom leta.

Čak i uz dogovor - posledice su već tu

Čak i ako SAD i Iran danas postignu dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, ljetnja sezona je već praktično određena. Avio-kompanije unaprijed planiraju rute i formiraju cijene karata za mjesece unapred.

Na primer, United Airlines je već smanjio planirani red letenja za oko 5 odsto u narednih šest mjeseci.

Ni avio-kompanije ni putnici vjerovatno neće osetiti olakšanje pre duboko u ljeto - ako ga uopšte bude. Razlog je što će biti potrebno više mjeseci da se normalizuje snabdevanje naftom i avio-gorivom.

"Biće potrebno najmanje do jula", rekao je Met Smit, glavni analitičar za SAD u energetskoj konsultantskoj firmi Kpler. "A i to je u ovom trenutku možda previše optimistično".

Zašto je gorivo ključni problem

Gorivo je drugi najveći trošak za avio-kompanije, odmah iza plata zaposlenih. Jedan putnički avion sa jednim prolazom troši oko 800 galona goriva na sat, dok širokotrupni avioni troše još više.

Četiri najveće američke avio-kompanije - United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines i Southwest Airlines, prošle godine su zajedno trošile oko 100 miliona dolara dnevno na gorivo.

Troškovi su dramatično porasli od početka rata. Delta Air Lines je prošle nedelje saopštio da bi ove godine mogao potrošiti dodatnih 2 milijarde dolara na gorivo, iako posjeduje sopstvenu rafineriju.

United Airlines bi mogao da potroši čak 11 milijardi dolara više na gorivo ako se situacija ne promijeni, rekao je direktor kompanije Skot Kirbi zaposlenima još u martu.

Cijene karata već skaču

Cijene last-minute karata za popularne destinacije već bilježe ogroman rast. Letovi iz SAD ka Karibima poskupjeli su za 74 odsto u odnosu na početak mjeseca, dok su karte za Havaje skuplje za 21 odsto, prema podacima Deutsche Bank.

Iako SAD ne osjećaju nestašicu kao druge zemlje, problem je globalan. Više od 20% svetskog pomorskog transporta avio-goriva prolazilo je kroz Ormuski moreuz, pri čemu je više od dvije trećine išlo ka Evropi.

Azija i Bliski istok dodatno komplikuju situaciju

Veliki izvoznici goriva poput Kuvajta i Bahreina trenutno su blokirani zbog zatvaranja moreuza, pokazuju podaci kompanije Kpler.

Veliki dio svetskog avio-goriva rafiniše se u Aziji, a Južna Koreja je najveći izvoznik. Međutim, sirova nafta za tu proizvodnju dolazi upravo sa Bliskog istoka.

Azijske zemlje već počinju da ograničavaju izvoz goriva, upozorio je Vili Volš, direktor International Air Transport Association, što dodatno podiže pritisak na cijene.

Oporavak će trajati mjesecima

Čak i ako se moreuz uskoro otvori, biće potrebne nedelje da gorivo stigne do Evrope i Azije, a zatim i dodatno vrijeme da se obnovi proizvodnja prekinuta ratom.

Prve na udaru: jeftine avio-kompanije

Rast cijena goriva mogao bi biti poguban za finansijski slabije kompanije.

Niskobudžetna Spirit Airlines već je dva puta bankrotirala u poslednjih 18 mjeseci. Neposredno prije početka rata najavila je izlazak iz bankrota do ljeta, ali je u martovskom finansijskom izvještaju upozorila da će rast cijena goriva imati "trenutan i značajan negativan uticaj" na poslovanje, što bi moglo dovesti do likvidacije.

Startap avio-kompanije koje nude jeftine karte već se bore od pandemije. "Finansijski slabije kompanije mogle bi da bankrotiraju ili prerano vrate avione", upozorila je agencija Fitch Ratings.

Manje letova, više cijene

Velike avio-kompanije već smanjuju broj letova i fokusiraju se na profitabilnije rute. Manji broj dostupnih sedišta znači da će preostale karte biti skuplje.

"Nema smisla obavljati letove koji ne mogu da pokriju troškove goriva", rekao je Kirbi u razgovoru za Blumberg.

Šta to znači za putnike

Ako se trenutni trend nastavi, putnici širom svijeta mogli bi se suočiti sa znatno skupljim kartama, manjim izborom letova i mogućim otkazivanjima - upravo u jeku ljetnje turističke sezone.