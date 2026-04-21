Ubijena državljanka Kanade u Meksiku.

Izvor: Screenshot/Twitter/@ResistWire

U Meksiku ispred piramida Teotivakan se dogodila pucnjava u kojoj je ubijena državljanka Kanade, piše britanski "San". U pucnjavi je ranjeno nekoliko osoba, dok se na društvenim mrežama spekuliše da je veći broj ubijenih, ali za to nema zvaničnih potvrda zasad osim za državljanku Kanade.

Na licu mjesta je policija zaplijenila vatreno oružje, hladno oružje i municiju. Predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum je navela da su poslate federalne, državne i lokalne službe.

"Ono što se danas dogodilo u Teotivakanu nas je duboko pogodilo", izjavila je ona.