Zbog novih napetosti u Ormuskom moreuzu cijene nafte i avio-goriva drastično rastu. Evropi ostaju zalihe za još samo šest nedelja, a putnike očekuju skuplje karte i otkazani letovi.

Cijene nafte, nakon oštrog pada prošle nedelje, ponovo su porasle zbog novih napetosti u Ormuskom moreuzu. Na londonskom tržištu cena barela skočila je za 5,7 odsto, na nešto iznad 87 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupeo više od 6 odsto, na 89,5 dolara. Cene su nestabilne od kraja februara, kada su SAD i Izrael napali Iran, a Teheran odgovorio zatvaranjem ključne rute za izvoz nafte sa Bliskog istoka.

Šef Međunarodne agencije za energiju izjavio je da Evropi preostaje zaliha mlaznog goriva za još samo šest nedelja. Na zagrebačkom aerodromu potvrđuju da ima otkazanih letova zbog rata na Bliskom istoku. O posledicama krize za hrvatski RTL je govorio Marko Cvijin, direktor avio-kompanije Trade Air.

Gorivo skuplje za 100 odsto

Cvijin je potvrdio drastičan rast cena. "Avio-gorivo, odnosno mlazno gorivo u Evropi poskupeljo je od početka krize na Bliskom istoku za otprilike 100 odsto, a na nekim aerodromima i više od toga", rekao je on. "Cijene su se kretale oko 900 dolara po toni, a sada dostižu i do 2.000 dolara po toni", pojasnio je Cvijin.

Ovakvo poskupljenje značajno utiče na troškove poslovanja. "Gorivo je do sada činilo oko trećinu troška sata leta aviona. Sada se taj udio popeo na gotovo polovinu ukupnog troška po satu, što je svakako zabrinjavajuće", istakao je direktor Trade Air-a.

Putnici mogu očekivati više cijene avio-karata. "Teško je to reći jer zavisi od svake avio-kompanije pojedinačno, ali u svakom slučaju uticaće na korekciju cijena naviše", kazao je Cvijin. Dodao je da postoji i mogućnost smanjenja broja letova. "Ako se nastavi trend rasta cijene goriva, verovatno će doći do dodatnih otkazivanja i smanjenja broja letova jer slabe mogućnosti avio-kompanija da prodaju svoje kapacitete."

Upitne cijene karata i broj letova

Na pitanje šta bi se dogodilo ako Evropa zaista ostane bez goriva za šest nedelja, Cvijin odgovara da su to zabrinjavajuće vesti. "Teško je procijeniti šta bi moglo da se dogodi u najgorem slučaju. Nadamo se da do toga neće doći, da će se kriza na Bliskom istoku smiriti i da će se snabdevanje mlaznim gorivom, pogotovo prema Evropi, nastaviti kao i do sada", rekao je on.

Cvijin, koji u avijaciji radi više od 30 godina, kaže da se ne seća ovakve situacije. "Ne, ovako nešto nisam doživio. Čuo sam za krizu sedamdesetih godina, koja je takođe bila uzrokovana eskalacijom cijene goriva, ali lično to nisam doživeo", zaključio je.

