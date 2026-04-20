U pucnjavi u Šrivportu, osumnjičeni je ubio osmoro djece, a majka je teško povrijeđena. Policija istražuje okolnosti incidenta.

Naoružani napadač ubio je juče osmoro djece uzrasta od jedne do 12 godina u napadu u kući u Šrivportu, u američkoj saveznoj državi Luizijani. Incident se vodi kao porodično nasilje, a lokalne vlasti su saopštile da je policija usmrtila napadača nakon potere vozilom.

Policija je identifikovala osumnjičenog kao Šamara Elkinsa, potvrdila je za Rojters Li En Evenski, portparolka gradonačelnika Šrivporta.

Tijela sedmoro djece pronađena su unutar kuće, dok je osmo dijete upucano dok je pokušavalo da pobjegne sa krova, izjavio je portparol policijske uprave Šrivporta, Kristofer Bordelon, za lokalnu TV stanicu KTBS. Policija je navela da je sedmoro ubijene djece bilo njegovo. Nastradala deca bila su uzrasta od jedne do 12 godina.

Dvije žene, uključujući i majku djece, takođe su upucane. Majka djece zadobila je "veoma teške povrede", dok je druga žena u stanju "opasnom po život", piše abc.

Šamar Elkins ubio osmoro dece

Preliminarne informacije ukazuju na to da je drama počela kada je osumnjičeni ranio jednu ženu, a zatim otišao nekoliko blokova dalje do kuće u kojoj su bila djeca, navodi se u objavi policije Šrivporta na Fejsbuku. Bordelon je za KTBS opisao mjesto zločina kao "nevjerovatno užasno".

Incident se dogodio u nedelju nešto posle 6 sati ujutru. Najmanje 10 osoba je pogođeno iz vatrenog oružja, ali policija još nije iznela detalje o stanju preživjelih.

Ubijen tokom policijske potjere

Osumnjičeni je nakon pucnjave ukrao vozilo, a usmrćen je kada je policija otvorila vatru na automobil tokom potjere koja se protegla do susjedne parohije Bosije. Državna policija Luizijane trenutno istražuje okolnosti u kojima je službeno lice pucalo u muškarca, potvrdila je portparolka Kejt Stegal.

"Ovo je tragična situacija, možda i najgora koju smo imali u istoriji grada", izjavio je gradonačelnik Šrivporta, Tom Arseno.

Na konferenciji za novinare, senator države Luizijane Sem Dženkins istakao je da ova tragedija naglašava hitnu potrebu za više resursa u borbi protiv porodičnog nasilja.

Police in Shreveport, Louisiana say 8 children were killed in a domestic shooting. The suspect was also killed by responding officers.pic.twitter.com/WuaGGOf3mq — Breaking911 (@Breaking911)April 19, 2026

"Ako imamo nekoga sa istorijom porodičnog nasilja, moramo osigurati da resursi i intervencija budu dostupni kontinuirano, kako bismo izbjegli ovakve scenarije", rekao je Dženkins.

Reakcije i statistika

Rojters nije odmah uspio da potvrdi da li je osumnjičeni ranije imao dosije zbog porodičnog nasilja.

Predsjedavajući Predstavničkog doma SAD, Majk Džonson, koji je rodom iz Šrivporta, nazvao je na društvenim mrežama ovaj događaj "srceparajućom tragedijom". Guverner Luizijane, Džef Landri, poručio je da se on i njegova supruga "mole za sve pogođene".

Ne računajući ovaj incident, Arhiv oružanog nasilja zabilježio je najmanje 119 masovnih pucnjava u SAD ove godine, u kojima je poginulo 117 ljudi (uključujući 79 djece), dok je 458 osoba ranjeno. Prema njihovoj definiciji, masovna pucnjava je incident u kojem su najmanje četiri osobe, ne uključujući napadača, ranjene ili ubijene. Prošle godine u SAD zabilježeno je ukupno 407 masovnih pucnjava.

