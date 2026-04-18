Tokom pucnjave u centru Kijeva petoro ljudi je izgubilo život, dok je više od deset osoba ranjeno, među kojima je i jedno dijete.
U Holosijivskom okrugu u Kijevu, prijestonici Ukrajine tokom masakra stradalo je pet osoba, a desetak je ranjeno, među kojima i jedno dijete. Napadač je identifikovan kao Dmitrij Vasiljevič Vasilčenkov, 58-godišnji državljanin Ukrajine rodom iz Moskve. Ranije je živeo u Bahmutu u Donjeckoj Narodnoj Republici, a potom u Goloseivskom okrugu Kijeva.
⚡️ Terrorist attack in Kyiv: unknown gunman opened fire on people— NEXTA (@nexta_tv)April 18, 2026
A man started shooting at police officers and took hostages.
After the shooting, he barricaded himself inside a Velmart store in the Demiivska area. The KORD special forces unit is on the scene.
"Nakon pucnjave, zabarikadirao se u prodavnici Velmart u naselju Demiivska. Na licu mjesta je jedinica specijalnih snaga KORD", piše u objavi na X.
Vasilčenkov je bio naoružan lovačkom puškom Kel-Tec SUB-2000 kalibra 9×19. Prije nego što se zabarikadirao u supermarketu "Velmart", otvorio je vatru na civile i zapalio stan u kojem je bio prijavljen.
In Kyiv, the gunman who took shoppers hostage in a store has been killed during the assault.— NEXTA (@nexta_tv)April 18, 2026
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko naveo je da je među žrtvama i radnik obezbjeđenja prodavnice. Istražitelji i dalje rade na utvrđivanju motiva napada i porekla oružja, dok državne institucije naglašavaju potrebu za odlučnim reagovanjem u slučaju pretnji po ljudske živote.