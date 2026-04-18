Ubijena najmanje jedna osoba u pucnjavi u Kijevu.

Nepoznati napadač pucao je na grupu ljudi u Holosijivskom okrugu u Kijevu, prijestonici Ukrajine, piše "Mezha". U pucnjavi u Kijevu je ubijena najmanje jedna osoba, a više je ranjeno.

Specijalne jedinice nalaze se na licu mjesta. Akcija hapšenja osumnjičenog je u toku.

In Kyiv, the gunman who took shoppers hostage in a store has been killed during the assault.



Before that, he had been shooting at passersby. — NEXTA (@nexta_tv) April 18, 2026

Tačan broj povrijeđenih se i dalje utvrđuje. Osumnjičeni muškarac je pucao i u prodavnici, snimile su ga sigurnosne kamere i snimci su već procurili na društvene mreže.