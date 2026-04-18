Ubijena najmanje jedna osoba u pucnjavi u Kijevu.
Nepoznati napadač pucao je na grupu ljudi u Holosijivskom okrugu u Kijevu, prijestonici Ukrajine, piše "Mezha". U pucnjavi u Kijevu je ubijena najmanje jedna osoba, a više je ranjeno.
Specijalne jedinice nalaze se na licu mjesta. Akcija hapšenja osumnjičenog je u toku.
In Kyiv, the gunman who took shoppers hostage in a store has been killed during the assault.— NEXTA (@nexta_tv)April 18, 2026
Before that, he had been shooting at passersby.
Tačan broj povrijeđenih se i dalje utvrđuje. Osumnjičeni muškarac je pucao i u prodavnici, snimile su ga sigurnosne kamere i snimci su već procurili na društvene mreže.
⚡️ Terrorist attack in Kyiv: unknown gunman opened fire on people— NEXTA (@nexta_tv)April 18, 2026
A man started shooting at police officers and took hostages.
After the shooting, he barricaded himself inside a Velmart store in the Demiivska area. The KORD special forces unit is on the scene.
According to…