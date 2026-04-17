Zelenski odbio američki bezbjednosni predlog.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je predloge prema kojima bi bezbjednosne garancije SAD bile uslovljene odricanjem Ukrajine od Donbasa. Više zapadnih medija je, podsetimo, izvijestilo da Vašington uslovljava bezbjednosne garancije predajom istočnog ukrajinskog regiona Donbas Rusiji, a to je potvrdio i sam Zelenski.

"Oni kažu da će garancije doći tek nakon završetka rata, a rat će se završiti kada se mi povučemo iz Donbasa. Nismo idioti. Znamo šta to znači", rekao je Zelenski u intervjuu za njemački ZDF.

"Kušner i Vitkof misle da Rusija pobjeđuje, to je pogrešno"

Dodao je da dio američkih zvaničnika, uključujući Džareda Kušnera i Stiva Vitkofa, smatra da Rusija dobija rat, ali je naglasio da je takva procjena pogrešna. Istakao je i da Ukrajina nastavlja konstruktivan dijalog sa Vašingtonom.

Govoreći o mogućim koracima ka smirivanju sukoba, Zelenski je sugerisao da bi Ukrajina mogla da prestane da gađa rusku energetsku infrastrukturu ako Rusija prestane da napada ukrajinske energetske ciljeve.

Ponovio je i da Rusija mora da plati štetu nastalu tokom rata, bilo dobrovoljno ili kroz ekonomske mehanizme.