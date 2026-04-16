Peter Mađar najavio sastanak sa šefom MOL Grupe kako bi razgovarao o bezbjednosti snabdijevanja energijom u Mađarskoj.

Peter Mađar, čija je stranka pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, najavio je da će među prvim potezima svoje političke agende održati sastanak sa šefom energetske kompanije MOL Grupe.

Mađar je podijelio ovu informaciju putem društvene mreže X, ističući važnost bezbjednosti snabdijevanja energijom za mađarske građane i ekonomiju.

"Danas ću razgovarati sa Žoltom Hernadijem, predsjednikom upravnog odbora i glavnim izvršnim direktorom MOL grupe. Tražiću od njega informacije o bezbjednosti snabdijevanja gorivom u Mađarskoj. Očekujem da MOL neće isplatiti dividendu od 25 milijardi forinti Koledžumu Matijas Korvinus u Budimpešti", navodi se u saopštenju, prenosi Večernji.