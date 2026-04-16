U masovnom ruskom raketnom napadu tokom noći na velike ukrajinske gradove, uključujući Kijev, Dnjepar i Odesu, poginulo je najmanje 14 ljudi, dok su desetine ranjene, javlja "Kijev indipendent".

Najmanje četvoro ljudi, među kojima 12-godišnje dijete, poginuli su u prvom napadu na Kijev za više od mjesec dana, dok je 48 ljudi povrijeđeno, prema ukrajinskoj Službi za vanredne situacije.

Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je od ukupnog broja ranjenih 26 hospitalizovano a da su među žrtvama i pripadnici hitne pomoći i djeca.

Uzbuna objavljena rano ujutro širom Ukrajine, Rusija lansirala 44 rakete i 659 dronova

Ukrajinske vazduhoplovne snage objavile su uzbunu na balističke projektile oko 2.35 ujutro po lokalnom vremenu, a nekoliko minuta kasnije su novinari "Kijev indipendenta" u prijestonici zabilježili glasne eksplozije usled udara raketa.

Na drugim mjestima u Ukrajini, tokom noći je u ruskom napadu ubijeno najmanje osmoro ljudi u južnom lučkom gradu Odesa, dok je u Dnjepru u centralno-istočnom dijelu zemlje ubijeno najmanje dvoje, prema lokalnim vlastima i hitnim službama, navodi list.

Thick black smoke over Kyiv after fires caused by a Russian attack



April 16, 2026

Ukrajinske vazduhoplovne snage su kasnije saopštile da je Rusija lansirala ukupno 19 balističkih projektila, 25 krstarećih raketa i 659 dronova tokom napada. Ukupno 12 raketa i 20 dronova pogodilo je 26 lokacija širom Ukrajine a otpad od presrijetanja još 25 lokacija.

Žestok napad na Kijev

Prema navodima objavljenim na "Fejsbuku", napadi su zabilježeni u Podiljskom, Obolonskom, Ševčenkivskom i Desnjanskom okrugu u Kijevu, prenio je Ukrinform.

U Obolonskom okrugu zapalili su se parkirani automobili, a oštećeni su magacin, prodavnica guma i zgrada prodavnice. Poginule su dvije osobe, dok je šest povrijeđeno, među njima četiri radnika hitne pomoći i dva policajca koji su stigli na lice mjesta.

U Podiljskom okrugu pogođena je jedna lokacija na otvorenom prostoru, pri čemu su uništene fasade stambenih zgrada. Ispod ruševina jedne kuće pronađena su dva tijela, uključujući 12-godišnje dijete, dok su tri osobe povrijeđene. Na drugoj lokaciji oštećene su fasade dva hotela i susjednih zgrada, a dvije osobe su povrijeđene.

Na još jednoj adresi udar je pogodio prostor ispred stambenih zgrada, gdje su fasade uništene, vrata na nekim kućama blokirana, a pronađene su tri žrtve. U istom okrugu uništena je jednospratna stambena zgrada, a ispod ruševina kuće su spasene dvije osobe, prema "Kijev indipendentu" spaseni su majka i dijete.

Kličko je nešto iza 7 ujutro izvijestio da je ruski dron udario u 18-spratnu zgradu u istom okrugu, dodaje list. Na drugoj lokaciji pogođen je šesti sprat šesnaestospratnice, odakle je deset ljudi evakuisano, bez požara i povrijeđenih.

U Desnjanskom okrugu izbio je požar u dvospratnoj stambenoj zgradi, ali nije bilo povrijeđenih, dok je u Ševčenkivskom okrugu zabilježen udar na igralištu i u blizini stambene zgrade bez žrtava.

Spasioci i gradske službe i dalje rade na terenu, a informacije o žrtvama se provjeravaju, navela je Državna služba za vanredne situacije.

Talasi napada na Odesu

Eksplozije su prijavljene u Odesi nedugo nakon upozorenja na raketni napad. Šef vojne administracije grada Serhij Lisak kasnije je izvijestio da je tokom noći bilo nekoliko talasa napada raketama i dronovima na Odesu.

Najmanje osmoro ljudi je poginulo a 16 je povrijeđeno, prema hitnoj službi. Oštećeni su infrastrukturni objekti, stambena zgrada i gradski park, navodi "Kijev indipendent".

