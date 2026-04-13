Evropska komisija planira strategiju za snižavanje cijena energije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Države članice Evropske unije moraju da se koordinišu oko cijena energije, zbog povećanja računa za fosilna goriva za 22 milijarde eura od početka rata u Iranu, izjavila je danas predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Izvor: KENZO TRIBOUILLARD / AFP / PROFIMEDIA

"Takođe razmatramo koordinaciju punjenja skladišta gasa zemalja članica kako bismo izbjegli da mnoge zemlje članice izađu na tržište istovremeno. Koordinisaćemo puštanje zaliha nafte, kako bismo postigli najveći mogući efekat, i osiguraćemo da vanredne mjere zemalja članica ne utiču na jedinstveno tržište", rekla je Fon der Lajen novinarima u Briselu, prenosi "Rojters".

Ona je kazala da Evropska komisija planira da objavi predloge za mjere cijene energije 22. aprila, o čemu će lideri EU razgovarati na svom neformalnom samitu sledeće nedelje.

Prema njenim riječima, izvršna vlast EU će predstaviti strategiju elektrifikacije pre leta, u okviru strukturnih mjera za snižavanje cijena energije, prenio je Blic pisanje Tanjuga.

"Plaćamo veoma visoku cijenu za našu globalnu zavisnost od fosilnih goriva, a sumorna realnost za naš kontinent je da će energija iz fosilnih goriva ostati najskuplja opcija u godinama koje dolaze. Naša strategija za dekarbonizaciju nije samo potvrđena u poslednjim godinama, već je svakog dana njen značaj sve veći", kazala je Fon der Lajen.

Fon der Lajen je istakla da je obnavljanje slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu od "od najveće važnosti" za EU.

"Trenutno zatvaranje Ormuskog moreuza je veoma štetno. Obnova slobode plovidbe je od od najveće važnosti za nas", rekla je Fon der Lajen.

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će Sjedinjene Američke Države od danas početi blokadu pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka i priobalnih područja, nakon što na pregovorima koji su održani u subotu u Islamabadu nije postignut dogovor sa Iranom o povlačenju iranske blokade tog moreuza.