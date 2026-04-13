Kako su objasnili ne žele da uživaju u luksuznom životu dok svijet propada već žele da novac iskoriste za nešto smisleno i pomognu planeti.

Otac, majka i dvoje djece koji zajedno raspolažu sa bogatstvom većim od 15 miliona švajcarskih franaka (oko 16 miliona eura) odlučili su da ovaj novac poklone. Umjesto da uživaju u luksuznom životu, ova švajcarska porodica odlučila je da uradi nešto potpuno drugačije i da gotovo sav svoj novac - doniraju.

Prema pisanju švajcarskog lista Blick, koji je razgovarao sa porodicom, odluka nije donijeta preko noći, već je rezultat dugog promišljanja o vrijednostima, odgovornosti i budućnosti planete.

Nelagodnost zbog bogatstva

Majka (64), koja radi kao medicinska sestra, priznaje da joj je novac oduvijek stvarao nelagodu. Odrasla je u skromnoj poljoprivrednoj porodici sa desetoro djece, gdje su životni uslovi bili jednostavni, ali jasni u moralnim vrijednostima.

"Kada bi nedeljom bogati prolazili sportskim automobilima, mi bismo okretali glavu, prisjetila se. Slika imućnih ljudi, koje naziva "bogatašima", ostala joj je duboko urezana. Upravo zato, kaže, bogatstvo koje je njen suprug unio u brak nikada nije doživljavala kao nešto što zaista pripada njihovoj porodici.

Nasljeđe koje nije trošeno

Suprug, arhitekta druge generacije, naslijedio je novac nakon smrti svog oca. Iako je odrastao u materijalno stabilnim uslovima u velikoj kući i uz dadilju, on ističe da njegova porodica nije živjela raskošno.

"Otac je uvijek nosio istu odjeću, a na odmore smo išli kao i moji školski drugovi", rekao je.

Nakon što je naslijedio bogatstvo odlzučio je da sa svojom porodicom živi normalno, pa je novac je uglavnom ostao netaknut na računu.

Djeca šokirana iznosom

Roditelji su djeci otkrili razmjere porodičnog bogatstva tek kada su postali mladi odrasli ljudi.

"Taj iznos me je šokirao", priznala je 29-godišnja ćerka.

Iako porodica posjeduje kuću na dobroj lokaciji u istočnoj Švajcarskoj, vikendicu u Valeu i omogućila je djeci putovanja, svjesno su odlučili da izbjegnu luksuzni način života.

Klimatska kriza kao prekretnica

Ideja o doniranju bogatstvo počela je da se razvija prije oko tri godine. Porodica je i ranije osjećala potrebu da novac iskoristi za nešto smisleno, ali ključni podsticaj došao je od ćerke tokom studija.

"Kada sam shvatila razmjere klimatske krize i krize biodiverziteta, postalo mi je jasno da više ne možemo da čekamo. Moramo da djelujemo", rekla je mlada naučnica koja se bavi životnom sredinom.

Njen 31-godišnji brat deli iste vrijednosti, iako priznaje da je u početku imao dileme:

"Razmišljao sam šta ako se dogodi nesreća ili bolest?", priznao je on.

Odluka donijeta zajednički

Kako bi donijeli odluku koja će odgovarati svim članovima porodice, više od godinu dana sastajali su se sa profesionalnim savjetnikom. Proces je bio diskretan, a za njihovu namjeru znaju samo najbliži prijatelji, dok je sama porodica insistirala na anonimnosti.

"Ne želim da me svuda prepoznaju kao osobu koja se odrekla miliona", objasnila je ćerka.

Prve donacije već u planu

Prvi konkretan korak već je definisan: do kraja 2026. godine planiraju da doniraju oko 1,5 miliona franaka švajcarskoj fondaciji koja podržava projekte zaštite klime. To je tek početak, a dodatne donacije su u pripremi.

Porodica će zadržati nekretnine i dio sredstava za sigurnu budućnost djece i penziju roditelja, ali ostatak bogatstva žele gotovo u potpunosti da poklone.

"Jedino čega se odričemo jeste mogućnost luksuznog života, a to je nešto što u današnjem svijetu smatram potpuno neprimjerenim - zaključila je ćerka.