Čestitke Soroša i demokrata povodom pobjede Petera Mađara izazvale su oštru reakciju Ilona Maska, koji tvrdi da su Soroševi preuzeli Mađarsku, dok je Orban uprkos Trampovoj podršci priznao poraz.

Istaknuti predstavnici američke Demokratske stranke, uključujući Baraka Obamu i Hilari Klinton, uputili su čestitke Peteru Mađaru na ubjedljivom trijumfu na izborima u Mađarskoj. Ovim čestitkama pridružio se i Aleksandar Soroš, sin Džordža Soroša, što je izazvalo oštru reakciju i nezadovoljstvo kod milijardera i desničara Ilona Maska.

Komentarišući ishod izbora, naslednik Soroševe imperije je na mrežama poručio: "Mađarski narod je povratio svoju zemlju! Ovo je čvrsto odbacivanje duboko ukorenjene korupcije i stranog miješanja".

Na ove riječi odmah je reagovao Ilon Mask, koji mu je direktno odgovorio: "Soroševa organizacija je preuzela Mađarsku".

Inače, Viktor Orban je prethodne večeri i zvanično priznao izborni poraz, uputivši usput čestitke partiji Tisa na osvajanju dvotrećinske većine u parlamentu.

The people of Hungary have taken back their country! A resounding rejection of entrenched corruption and foreign interference. — Alex Soros (@AlexanderSoros)April 12, 2026

Ovaj politički preokret dolazi uprkos snažnoj podršci koju je predsjednik SAD Donald Tramp kontinuirano pružao Orbanu. Koliko je ta podrška bila snažna govori i podatak da je potpredsjednik Amerike Džej Di Vens prošle nedelje doputovao u Budimpeštu kako bi podstakao Orbanovo konzervativno glasačko tijelo da u što većem broju izađe na birališta, ali se taj potez na kraju pokazao neuspješnim.

Vrijedi podsjetiti i na to da je dosadašnji mađarski premijer Viktor Orban godinama unazad bio u otvorenom političkom sukobu sa porodicom Soroš.