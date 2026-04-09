Šokirane razmjerama napada i civilnim žrtvama u Libanu, SAD pritiskaju Izrael da smanji tenzije. Netanjahu pristaje na pregovore u Vašingtonu, ali odbija da obustavi vojne operacije.

Američki zvaničnici zapanjeni su razmerama jučerašnjih izraelskih napada u Libanu, u kojima su pogođene bolnice i zabilježene teške civilne žrtve. Visoki američki izvori navode da to nije ishod koji je predsjednik Donald Tramp imao na umu kada je premijeru Benjaminu Netanjahuu poručio da Liban nije obuhvaćen dvonedeljnim prekidom vatre sa Iranom, javlja izraelska televizija Kanal 12.

Zbog toga je američki izaslanik Stiv Vitkof juče pozvao Netanjahua da smanji operacije, a potom je i sam Tramp u telefonskom razgovoru pojačao tu poruku, navodi ovaj medij.

Diplomatski pregovori u Vašingtonu

Američki pritisak, podstaknut strahom da bi nastavak borbi u Libanu mogao da ugrozi pregovore sa Iranom, doveo je do toga da je Izrael pristao na diplomatske razgovore sa Libanom sledeće nedelje u Vašingtonu.

Teheran je već zapretio da će zbog jučerašnjih napada bojkotovati planirane pregovore u Pakistanu ove subote.

Uprkos pristanku na pregovore, Izrael je poručio da neće obustaviti vojne operacije, dok su desetine raketa nastavile da padaju na sjeverne izraelske gradove u poslednja dva dana.

U međuvremenu raste i međunarodni pritisak na Izrael, a napade na ciljeve Hezbolaha u Libanu osudile su i evropske zemlje, uključujući Njemačku, Austriju, Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Italiju.

Vašington zagovara diplomatsko rešenje

Prema izvještaju, sve je snažnije uvjerenje da će Vašington na kraju usmjeriti Izrael da se protiv Hezbolaha bori ekonomskim i diplomatskim sredstvima, umjesto daljom vojnom eskalacijom.