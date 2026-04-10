Američki mornarički izviđački dron MQ-4C Triton iznenada je i neočekivano nestao sa radara specijalizovanih sajtova za praćenje letova.

Navodno je juče bila prijavljena vanredna situacija tokom leta iznad Persijskog zaliva.

Dron je brzo gubio visinu neposredno prije toga, što je pokrenulo pitanja o njegovoj sudbini. Incident se dogodio samo dva dana nakon što su se Amerika i Iran složili oko krhkog primirja koje u velikoj mjeri zavisi od ponovnog otvaranja strateški važnog Ormuskog moreuza.

Podaci praćenja leta pokazuju da je MQ-4C završio tročasovni let iznad Persijskog zaliva i Ormuskog moreuza i da se vraćao u bazu u Italiji.

Praćenje pokazuje da je Triton ušao u vazdušni prostor Saudijske Arabije prije nego što je oštro skrenuo na sjeveroistok, prema Iranu. Dostupni podaci takođe pokazuju da se dron brzo spustio sa svoje uobičajene visine od oko 15.000 metara na manje od 3000 metara.

Transponder MQ-4C je emitovao kod 7700, što ukazuje na opštu vanrednu situaciju u letu.

A US Navy MQ-4C Triton surveillance drone just conducted a 3-hour surveillance mission over the still Iranian-closed Strait of Hormuz.pic.twitter.com/XQJef4zYhu — OSINTtechnical (@Osinttechnical)April 9, 2026

Sam kod ne daje nikakve naznake o prirodi problema ili ozbiljnosti situacije. Takođe postoje nepotvrđeni izvještaji da je Triton prvobitno emitovao kod 7400, koji se koristi za prijavu gubitka komunikacije između drona i zemaljskih kontrolora. MQ-4C je javno vidljiv na mreži od poletanja sa vazduhoplovne baze Sigonela. Tritoni lete u misijama iznad Bliskog istoka i drugih područja iz te baze od 2024. godine.

Svaki košta više od 238 miliona dolara

Do 2025. godine, Mornarica SAD je koristila ukupno 20 ovih dronova, sa planovima da nabavi još sedam. Finansiranje za poslednja dva je odobreno u fiskalnoj 2024. godini, kada je procijenjena cijena po jedinici bila nešto više od 238 miliona dolara. Nije bilo komentara sa američke ili iranske strane o misterioznom nestanku drona.

MQ-4C je derivat izviđačkog drona RQ-4 Global Hawk, optimizovan za dugotrajne misije iznad mora. Tritoni će vjerovatno igrati posebno važnu ulogu u praćenju aktivnosti u i oko Persijskog zaliva tokom trenutnog primirja sa Iranom.

Bezbjedan prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz je ključni faktor stabilnosti tog aranžmana i očekuje se da će biti važna tema budućih diplomatskih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana.

Trenutno, Iran nastavlja značajno da ograničava pomorski saobraćaj kroz ovaj kritični plovni put.

Kao što je pomenuto, MQ-4C godinama redovno vrši nadzorne patrole u ​​regionu. Takođe su postojale odvojene glasine o padu Tritona u Omanskom zalivu 22. februara, nakon što je nestao sa onlajn praćenja sa kodom 7700. Međutim, u tom slučaju nije bilo iznenadnog gubitka visine. Američki zvaničnik je kasnije izjavio da su izveštaji o gubitku MQ-4C oko tog datuma "netačni".

Veb-sajt za praćenje letova Flightradar24 je 27. februara izvijestio da je pratio Triton dok se vraćao u svoju bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Već sledećeg dana, američke i izraelske snage su pokrenule zajedničku operaciju protiv Irana.

Iran je u prošlosti pokazao sposobnost da obara američke dronove na velikim visinama. Nakon oko pet nedelja američkih i izraelskih napada, iranski kapaciteti protivvazdušne odbrane su značajno oslabljeni, ali i dalje predstavljaju stvarnu prijetnju pod određenim uslovima.

Međutim, važno je napomenuti da trenutno nema čvrstih dokaza da je neprijateljska vatra igrala bilo kakvu ulogu u incidentu sa MQ-4C iznad Persijskog zaliva.